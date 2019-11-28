«يوبيكويتي» تطلق جهاز «راوتر» جديداً

المصدر: سان خوسيه - د.ب.أ

أعلنت شركة «يوبيكويتي» الأميركية، أمس، عن إطلاق جهاز «راوتر» جديد، بسعر 379 دولاراً (نحو 1390 درهماً).

وأوضحت الشركة أن «الراوتر» Amplifi Alien يدعم شبكة Wifi 5 وWifi 6، إضافة إلى شبكة «غيغابت إيثرنت»، فيما يشتمل على شاشة لمسية قياس 4.7 بوصات، تظهر عليها بيانات بشأن سرعة الشبكة والوقت والتاريخ، مشيرة إلى أن الجهاز الجديد يعمل في النطاق (Wifi 5 802.11 ac)، وثلاثة نطاقات في Wifi 6.

وأضافت أن «الراوتر» الجديد يتمتع بمعدل نقل بيانات يبلغ 8 غيغابت في الثانية، علاوة على أنه يوفر ضعف التغطية، وأربعة أضعاف سعة «موديلات Wifi 5».

وأشارت الشركة إلى أنه تتم تهيئة الجهاز جزئياً عن طريق الشاشة اللمسية، إضافة إلى تطبيق Amplifi المجاني. وأفادت «يوبيكويتي» بأن جهاز «الراوتر» Amplifi Alien يأتي بوزن 1.2 كيلوغرام، بينما يبلغ استهلاك الطاقة 35 واط كحد أقصى.