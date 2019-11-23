المصدر: الامارات اليوم

إضافة علامات مرجعية للرسائل في «سكايب»

يعتبر كثيرون تطبيق «سكايب» أحد أهم تطبيقات المحادثة النصية والصوتية. وعزز التطبيق الخدمات التي يقدمها لمستخدمي أجهزة «آي فون» و«ماك» ببعض الملامح، منها اقتسام الشاشة والمسودات، وحفظ بعض رسائل «سكايب» كعلامة مرجعية. ويمكنك إضافة علامة مرجعية لأي رسالة أو مرفق لتسهيل الوصول إليها لاحقاً باتباع هذه الخطوات:

- افتح تطبيق Skype عبر أجهزة «آي فون» أو «ماك».

- توجه إلى تبويب المحادثات Chats في أعلى الجانب الأيسر من الشاشة، ثم اختر الرسالة المرغوبة أو الملف أو الوسائط التي ترغب في إضافة علامة مرجعية إليها داخل المحادثة.

- انقر فوق الملف المرغوب بزر الفأرة الأيمن على جهاز «ماك»، أو انقر مع التثبيت فوق الملف على جهاز «آي فون»، ومرر داخل النافذة المنسدلة، ثم انقر فوق خيار إضافة إشارة مرجعية Add bookmark.

- ستظهر أمامك أيقونة العلامة المرجعية بجوار الرسالة أو المرفق في الجانب الأيسر من الشاشة.

- يمكنك أيضاً استخدام أيقونة النقاط الثلاث الرأسية المجاورة للرسالة أو المرفق في أجهزة «ماك» لإضافة العلامة المرجعية، وذلك بالنقر فوق الأيقونة، واختيار الإجراء الخاص بالإضافة من النافذة المنسدلة.