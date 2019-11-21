«جاغوار» تطور تكنولوجيا لمراقبة حالة النعاس عند السائق

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت «شركة جاغوار البريطانية» عن تطوير تكنولوجيا تراقب حالة السائق، وتنبهه إذا رصدتْ علامات تشير إلى النعاس أثناء القيادة.

وأفادت الشركة بأن هذه التقنية عبارة عن نظام يجمع مدخلاته من آلاف مصادر البيانات، والتي تقاس كل جزءٍ من الألف من الثانية، بما في ذلك نظام التوجيه المعزز كهربائياً (EPAS)، واستخدام الدواسات والسلوك العام أثناء القيادة، في وقت تقوم فيه الخوارزميات المعقدة بتحليل كل هذه المدخلات بدقة لتحدد ما إذا كان السائق متعباً أم لا.

ويرصد نظام «مراقبة حالة السائق» ما إذا كان السائق بدأ يصاب بالنعاس، ويطلق تحذيراً مبكراً كي يأخذ السائق استراحة، لافتة إلى أن عدّاد السيارة من طراز E-PACE يظهر أيقونة فنجان قهوة، ويصدر صوتاً تحذيرياً عند الحاجة لاستجابة عاجلة.

وقال المدير الأول لميزات المساعدة على القيادة والقيادة الذاتية في «جاغوار»، ديفيد ويلي: «نراجع بشكل دائم أحدث التطورات الحاصلة في مجال أمان السيارات، وتطوير تكنولوجيا مبتكرة لتحسين تجربة القيادة، عبر جعلها أكثر أماناً ومتعة».