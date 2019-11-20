المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ضبط موعد النوم في «آي أو إس 13»

أضاف نظام تشغيل «آي أو إس 13» ملمح «وقت النوم» Bedtime إلى «تطبيق الساعة» Clock app في الهاتف. وبموجب الملمح الجديد، تستطيع ضبط موعدي النوم والاستيقاظ، وتغيير صوت التنبيه من خلال فتح تطبيق الساعة على الجهاز، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ساعة حائط صغيرة.

مرر داخل النافذة التي ستظهر أمامك، حتى تصل إلى خيار: «وقت النوم» Bedtime وانقر فوقه، ثم توجه إلى خيار: «البدائل» options أعلى الجانب الأيسر من النافذة الجديدة، وانقر فوقه.

ستظهر أمامك الإعدادات الخاصة بضبط الوقت، وهنا يمكنك من خلالها تعديل الخيار الخاص بـ«صوت التنبيه» Bedtime Alarm sound، ومستوى الصوت Bedtime Alarm volume، وأن تختار نغمة الإيقاظ Wake Up Sound.

بعد أن تنتهي من الإعدادات، انقر فوق خيار: «تم» done أعلى الجانب الأيسر من الشاشة لحفظ تفضيلاتك. وهنا انتبه إلى أن ضبط الملمح على تطبيق الساعة سيصبح أمراً دائماً، ولن يمكنك إزالته من التطبيق طالما فعّلته.

تفعيل الوضع الداكن في «آي فون»

يدعم نظام تشغيل «آي أو إس 13» الوضع الداكن Dark Mode، ويعني ذلك أن تتحول واجهة الهاتف إلى اللون الأسود، لتظهر عليها النصوص ذات اللون الأبيض بشكل أوضح. ولهذا الأمر فوائد في توفير طاقة البطارية، وتقليل الضغط الواقع على العينين، لذلك إذا كنت من مستخدمي هواتف «آي فون» فيمكنك تفعيل «الوضع الداكن» في الهاتف من خلال النقر فوق «الإعدادات»، ثم انقر داخل نافذة الإعدادات فوق: «الشاشة والسطوع».

انتقل إلى قسم: «المظهر» Appearance داخل صفحة السطوع، ثم انقر داخل الدائرة الصغيرة الموجودة تحت خيار: «الوضع الداكن» Dark.

يمكن أيضاً الاستعانة بـ«سيري» في تنفيذ أمر الانتقال إلى «الوضع الداكن»، لكن تأكد أولاً من اتصال هاتفك بالإنترنت.

انقر فوق زر استدعاء «سيري» ثم قل: «سيري شغلي الوضع الداكن» Hey Siri, turn on Dark Mode.

ويمكن أيضاً أن تقول: «مرحباً سيري فعّلي المظهر الداكن» Hey Siri, turn on Dark Appearance.