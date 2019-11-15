«في دي إيه» تكشف عن مساعد صوتي جديد خاص بالفنادق

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة «في دي إيه» VDA الإيطالية المتخصصة في مجال توفير الحلول الذكية لقطاعي الضيافة والبنية التحتية السكنية، عن طرح تقنية المساعد الصوتي الافتراضي المدمج «فويس هب» الخاص بالفنادق.

وأوضحت المجموعة في بيان، أمس، أن تقنية «فويس هب» تمثل نظاماً جديداً متعدد الاستخدامات، يمكّن نزلاء الفنادق من إعطاء أوامر صوتية للمساعد الافتراضي لتشغيل أو إطفاء الإنارة، ورفع أو خفض درجة الحرارة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، بييركارلو غراماغليا، إن «هذه الخطوة تشكل عملية تكامل بين نظام VDA لإدارة غرف الضيوف، والتلفزيون التفاعلي والمساعد الصوتي الافتراضي (فويس هب)، لتوفير تجربة سلسة لنزلاء الفنادق».