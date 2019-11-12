المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

البحث عبر الـ «ويب» من «مستندات غوغل»

تحاول تطبيقات «غوغل درايف» المكتبية الجمع بين استخدامات البرامج المكتبية ومزايا الاتصال بالإنترنت. ومن ذلك مثلاً أداة البحث الموجودة في تطبيق «مستندات غوغل» التي تساعد المستخدم على إجراء عمليات البحث التي يرغبها عبر الـ«ويب». فإذا كنت من مستخدمي «مستندات غوغل»، فإن بمقدورك البحث عبر الـ«ويب» من خلال التطبيق باتباع ما يلي: افتح المستند المرغوب وانقر قائمة «الأدوات» tools، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة التي ستظهر حتى تصل إلى خيار البحث وانقر فوقه. وبدلاً من ذلك يمكنك النقر فوق الكلمة التي ترغب في البحث عنها داخل المستند بزر الفأرة الأيمن، ومن النافذة المنسدلة التي ستظهر انقر خيار البحث. وتستطيع أيضاً النقر فوق هذه المجموعة من المفاتيح معاً (Ctrl وCmd وShift وI) للوصول إلى حقل البحث عبر الـ«ويب» إذا كنت تستخدم الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «ماك». وإذا كنت تستخدم الحاسبات العاملة بنظام التشغيل «ويندوز» فانقر مجموعة المفاتيح (Ctrl وAlt وShift وI) للوصول إلى أداة البحث في «مستندات غوغل».

تفعيل اختصارات لوحة المفاتيح في Brave

بسبب الأهمية الكبيرة التي يوليها المستخدمون لاختصارات لوحة المفاتيح، تحرص المتصفحات على إعداد كمٍّ متنوع من هذه الاختصارات لمساعدة المستخدم على إنجاز ما يرغب بسرعة والتغلب على مشكلة عدم توافر فأرة الحاسب. فإذا كنت من مستخدمي متصفح Brave، فإنه يمكنك الاستعانة باختصارات لوحة المفاتيح لإنجاز الآتي: انقر فوق زري (control) و(n) لفتح نافذة جديدة. ولفتح نافذة جديدة في وضع التصفح الخفي، انقر فوق أزرار (control وshift وn) معاً. وإذا أردت فتح علامة تبويب جديدة، والوصول إليها مباشرة، فانقر فوق مفتاحي (control وt). ولفتح علامة التبويب الأخيرة التي قمت بغلقها، انقر مجموعة مفاتيح: (control وshift وt)، حيث يتمتع هذا الاختصار بأهمية كبيرة لأنه غير موجود في قائمة السياق الخاصة بعلامات التبويب في المتصفح. وللانتقال إلى آخر علامة تبويب بين علامات التبويب الكثيرة المفتوحة، انقر مفتاحي (control و9). ولفتح الصفحة الرئيسة لمتصفحك داخل علامة التبويب الحالية، انقر مفتاحي (Alt وHome).