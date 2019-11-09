«والت ديزني» تطرح خدمة بث الفيديو عبر الإنترنت 12 نوفمبر

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

وقعت شركة «والت ديزني» الأميركية للإعلام والترفيه، سلسلة اتفاقات لوضع تطبيق خدمة بث الفيديو عبر الإنترنت الجديدة الخاصة بها، على أجهزة شركات «أمازون» و«سامسونغ» و«إل.جي»، في خطوة تهدف إلى ضمان وصول الخدمة الجديدة إلى عشرات الملايين من مشاهدي محتوى الفيديو عبر الإنترنت في العالم.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء بأن «ديزني» تعتزم طرح خدمتها لبث الفيديو عبر الإنترنت، التي تحمل اسم «ديزني بلس»، اعتباراً من الأسبوع المقبل. فيما تصل رسوم الاشتراك في الخدمة إلى سبعة دولارات شهرياً من أجل مشاهدة أفضل أفلام وبرامج «ديزني».

وكانت «ديزني» وقعت بالفعل اتفاقات لتشغيل الخدمة الجديدة على أجهزة «أبل» و«روكو».

وتهدف سلسلة الاتفاقات الجديدة مع الشركات التي تعمل في تصنيع الأجهزة الإلكترونية إلى تحقيق دفعة قوية لخدمة «ديزني بلس» عندما تطرح في 12 نوفمبر الجاري، إذ تعتمد «ديزني» على هذه الخدمة لجذب المشاهدين الذين تخلوا عن مشاهدة المحتوى التلفزيوني التقليدي.