«نفيديا» تكشف عن نسختين جديدتين من «Shield TV»

المصدر: سانتا كلارا - د.ب.أ

كشفت شركة «نفيديا» عن نسختين جديدتين من جهاز البث والألعاب «Shield TV»، الذي يتصل بأجهزة التلفاز.

وأفادت الشركة الأميركية بأن النسخة الأولى «Shield TV» تأتي بتصميم أنبوبي، بينما تأتي النسخة الثانية «Shield TV Pro» بشكل مستطيل، مشيرة إلى أن النسختين تدعمان صيغ الفيديو عالية التباين HDR10 وكذلك تقنية Dolby Vision.

وأضافت أنه تم تزويد النسختين بالمعالج «Tegra X1+» الجديد.

وذكرت أن النسختين تشتملان على منفذ Gigabit-LAN، فيما تشتمل النسخة «Pro» على منفذَي USB لتوصيل الأقراص الصلبة وأجهزة USB الأخرى بها.

وأوضحت الشركة أن النسخة الأولى تأتي بذاكرة وصول عشوائي سعة 2 غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 8 غيغابايت، في حين تتوافر النسخة الثانية بذاكرة وصول عشوائي سعة 3 غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 16 غيغابايت.