«غوغل» تُطلق خدمة الألعاب السحابية الشهر المقبل

المصدر: ماونتن فيو - د.ب.أ

أعلنت شركة «غوغل» الأميركية، أمس، أنه من المقرر إطلاق خدمة الألعاب السحابية (Stadia) في 19 نوفمبر المقبل.

وأوضحت الشركة أن ألعاب الفيديو في هذه الخدمة الجديدة لن تعمل على الحواسيب أو أجهزة الألعاب المنزلية، لكن سيتم تشغيلها على حواسيب افتراضية في مراكز حوسبة كبيرة.

وأضافت أنه مع خدمة «غوغل Stadia» سيقوم اللاعب ببث صورة الفيديو الخاصة باللعبة فقط، مشيرة إلى أنه من خلال قوة الحوسبة غير المحدودة نظرياً لمراكز الحوسبة الكبيرة، فإنه يمكن إنشاء نماذج ألعاب جديدة تماماً.

وبينت «غوغل» أنه يمكن للاعب الانتقال بسلاسة من مقطع فيديو «يوتيوب» إلى اللعبة المعنية أو إلى عوالم الألعاب الضخمة، التي تتضمن أحداثاً في الوقت الحقيقي.

يشار إلى أن الشركة، أتاحت للمستخدمين الأوائل حق الوصول إلى ما يعرف باسم (Founders Edition) منذ الصيف الماضي، ومن المقرر أن يتوافر الإصدار الأساسي من خدمة الألعاب السحابية (Stadia) مجاناً بإمكانات تقنية محدودة.