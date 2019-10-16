«كانون» تطلق كاميرا «أكشن» للجيب

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

أعلنت شركة «كانون» عن إطلاق كاميرا الـ«أكشن» IVY REC الصغيرة، التي تمتاز بمتانة فائقة، ويمكن حملها بسهولة في الجيب.

وأفادت الشركة اليابانية بأن وزن الكاميرا الجديدة لا يتعدى 90 غراماً، فيما يمكن تثبيتها في حزام أو حقيبة، مشيرة إلى أنها لا تشتمل على شاشة، وتتحمل الغمر في الماء لمدة 30 دقيقة على عمق مترين، كما أنها مقاومة للصدمات، وتتحمل السقوط على الأرض من ارتفاع يصل إلى مترين.

وذكرت أنه يتم تشغيل الكاميرا عن طريق زر وطارة تتيح التنقل بين وضع «الإيقاف» و«الشبكة اللاسلكية WLAN» و«الصور» و«الفيديو»، لافتة إلى أن التطبيق المجاني، المتوافر للأجهزة الجوالة المزودة بنظامي التشغيل «أندرويد و«آي أو إس»، يتيح نقل الصور إلى الهاتف الذكي، الذي يمكن استعماله كمحدد للمنظر أيضاً.

وأشارت الشركة إلى طرح الكاميرا الجديدة في الأسواق العالمية بألوان الوردي والأخضر والرمادي والأزرق بسعر 130 دولاراً (نحو 477 درهماً).