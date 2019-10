المصدر: الامارات اليوم

تفعيل ميزة سجل الملفات في «ويندوز 10»

يتيح ملمح «سجل الملفات»File History في نظام التشغيل «ويندوز 10» حفظ نسخ من الملفات حتى يستطيع المستخدم استعادتها إذا فقدت أو تعرضت للتلف. والحقيقة أن هذا الملمح غير مفعل افتراضياً، لكن يمكن للمستخدم تفعيله بسهولة من خلال تطبيق مستكشف الملفات. فإذا كنت من مستخدمي «ويندوز 10»، ورغبت في تشغيل الملمح، اتبع ما يلي: توجه إلى «شريط المهام» Taskbar وانقر أيقونة تطبيق مستكشف الملفات التي تبدو في شكل مجلد أصفر اللون، ثم انقر قائمة Home، ومن ثم انقر خيار «السجل» History ضمن قائمة Open، لتظهر نافذة جديدة، انقر داخلها فوق خيار «ضبط إعدادات سجل الملفات» Configure File History Settings، وعندها ستظهر في النافذة التالية رسالة تفيد ضرورة توصيل «درايف» خارجي، لذا قم بتوصيله بجهازك ثم حدث الصفحة، وبعدها حدد المكان الذي ترغب في نسخ الملفات منه، والمكان الذي ترغب في نسخ الملفات به، ثم انقر زر Turn On.

تنزيل التطبيقات التي تتجاوز 200 ميغابايت

كانت شركة «أبل» تمنع الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس» من تنزيل التطبيقات إذا تجاوزت حداً معيناً حفاظاً على باقة بيانات الهاتف، حيث وصل هذا الحد إلى 150 ميغابايت.

لكن «أبل» قرّرت أخيراً إزالة الحدود التي فرضتها في السابق على تنزيل التطبيقات عبر شبكة بيانات الهاتف لتتجاوز حاجز الـ200 ميغابايت. فإذا كنت من مستخدمي الإصدار «ىي أو إس 13»، فإنه يمكنك اتباع الآتي لتنزيل أي تطبيق مهما كان حجمه عبر باقة بيانات الهاتف: افتح تطبيق «الإعدادات» settings الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي اللون، ثم مرر للأسفل حتى تصل إلى تبويب «آيتيونز ومتجر تطبيقات أبل» iTunes and App Store وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل حرف «A»، وبعدها مرر للأسفل مجدداً داخل النافذة التالية حتى تصل إلى قسم «البيانات الخلوية أو باقة بيانات الهاتف» Cellular Data وانقر خيار «تنزيلات التطبيقات» App Downloads، ثم انقر داخل النافذة الجديدة فوق الخيار الأول الخاص بـ«السماح دائماً» Always Allow.