«أبل» تطلق وظيفة لتسجيل الدخول في الخدمات الأخرى

المصدر: برلين ــ د.ب.أ

ذكرت بوابة الاتصالات «موبايل زيشر.دي» الألمانية أن الإصدار رقم 13 الجديد من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة «آي أو إس» من شركة «أبل» الأميركية يوفر وظيفة تسجيل دخول جديدة؛ حيث لم يعد عنوان البريد الإلكتروني لـ«هوية أبل» Apple ID وكلمة المرور المرتبطة به قاصرين على خدمات «أبل» فحسب، بل يمكن استعمالهما لتسجيل الدخول خارج عالم «أبل» في الخدمات والمواقع أو التطبيقات من الشركات الأخرى، التي تتضمن هذه الميزة. وتعهدت «أبل» بعدم تتبع أنشطة المستخدم، أو إنشاء «بروفايل» يتضمن معلومات عن استخدام خدمة تسجيل الدخول، إضافة إلى أنه يمكن حسب الرغبة إخفاء عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بـ«هوية أبل» عن الشركات الخارجية، وعندئذ تقوم شركة «أبل» بإنشاء عنوان بريد إلكتروني لمرة واحدة، يتم استخدامه لهذه الخدمة فقط. أما بالنسبة للرسائل التي تصل إلى هذا العنوان، فإن «أبل» تعيد توجيهها إلى صندوق البريد المرتبط بـ«هوية أبل».

وتتطلب الوظيفة الجديدة شرطين أساسيين، إذ يجب أن يتوافر لدى المستخدم جهاز «أبل» محمول مزود بنظام «آي أو إس 13» أو كمبيوتر «أبل» مزود بنظام تشغيل «ماك أو إس 10.15» Catalina، إضافة إلى ضرورة تفعيل وظيفة المصادقة ثنائية العامل لحماية «هوية أبل». ومن المحتمل أن تتم دعم الوظيفة الجديدة من قبل تطبيقات «أبل» أولاً، وسيتم توفير الوظيفة الجديدة في التطبيقات الجديدة لأجهزة «أبل» من الآن فصاعداً، فيما يتم توفيرها في التطبيقات المتوافرة بالفعل حالياً حتى أبريل 2020.