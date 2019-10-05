الميزات الخفية في محرك بحث «غوغل»

المصدر: الامارات اليوم

يغفل الكثيرون عن الميزات العديدة التي يقدمها محرك بحث «غوغل» لمستخدميه، إذ يعتمد معظمهم على الصفحة الرئيسة لمحرك البحث. لذلك، إذا كنت أحد هؤلاء، فتوجه إلى هذا الرابط: https:/‏‏/‏‏www.google.com/‏‏sky/‏‏ لتستكشف عالم الفضاء الذي يقدم كماً ضخماً من المعلومات حول النظام الشمسي.

وللاستفادة من الشبكات اللاسلكية في المطارات، فإنه يمكنك إضافة هذه الحروف «jpg.?» إلى نهاية أي عنوان «ويب» ترغب في زيارته، كأن تكتب مثلا: http:/‏‏/‏‏google.com/‏‏?.jpg.

وإذا فقدت هاتفك، فاكتب هذه العبارة عبر محرك البحث: «اعثر على هاتفي» Find My Phone، وستظهر أمامك نافذة البحث، وهنا انقر فوق النتيجة الأولى ليحدد لك «غوغل» مكان الهاتف على الفور، بشرط اتصال الهاتف بشبكة الويب، وأن يكون قيد التشغيل، وأن تكون سجلت الدخول على «حساب غوغل»، وفعّلت خدمة الموقع الجغرافي، مع ظهور الجهاز على «غوغل بلاي».

وإذا شعرت بالملل، فتوجه إلى Google images ثم ابحث عن Atari Breakout.