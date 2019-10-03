«وان بلس» تكشف عن تلفاز ذكي جديد

المصدر: بكين - د.ب.أ

كشفت شركة «وان بلس» الصينية عن التلفاز الذكي (TV Q1) الجديد، الذي يتوافر أيضاً كموديل بسماعة «ساوند بار».

وأفادت الشركة بأن التلفاز الجديد يأتي بقياس 55 بوصة وبدقة (4K QLED) البالغة (3840×2160 بيكسل).

وأوضحت «وان بلس» أن التلفاز الذكي (TV Q1) يعتمد على نظام التشغيل «أندرويد»، مايسمح بتنزيل التطبيقات من متجر «غوغل بلاي».

وأضافت أن تطبيق (Oneplus Connect) يتيح إمكانية توصيل الهواتف الذكية الخاصة بالشركة الصينية بالتلفاز لعرض الصور ومقاطع الفيديو على شاشة التلفاز.

وأشارت الشركة الصينية إلى أن التلفاز الذكي الجديد يدعم تقنيتي (Dolby Vision) و(HDR10+)، في حين تدعم سماعة «ساوند بار» بالموديل (Q1 Pro) تقنية (Dolby Atmos).

ولم تكشف «وان بلس» عن موعد طرح أو أسعار التلفاز الذكي الجديد.