المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إضافة «آي باد» إلى برنامج الضمان

تقدم «أبل» برنامج رعاية خاصة يحمل اسم «AppleCare» لمن يشترون أجهزة «آي باد». ويسمح هذا البرنامج لصاحب الجهاز بالحصول على فترة ضمان إضافية تمتد لمدة عامين من تاريخ الشراء، كما أنه يضيف الحماية من الأضرار المادية التي قد يتعرض لها الجهاز خلال 60 يوماً من الشراء. لكن بشرط أن يكون الجهاز يعمل بشكل طبيعي ولم يتعرض للتلف. فإذا كنت اشتريت «آي باد»، وترغب في إضافته إلى برنامج «رعاية أبل»، فاتبع الآتي: توجه إلى موقع برامج «رعاية أبل» على الـ«ويب»، واختر جهاز «آي باد» ثم أدخل الرقم المتسلسل الخاص بجهازك، ويمكنك الحصول عليه من خلال فتح تطبيق «الإعدادات» Settings ثم الانتقال إلى فئة «الإعدادات العامة» General، ثم البحث عن الرقم التسلسلي تحت قسم «حول الجهاز» About. كما يمكنك بدلاً من ذلك تسجيل الدخول باستخدام «معرف أبل» الخاص بك Apple ID، وبعدها اتبع التعليمات التي ستظهر في النوافذ التالية، علماً بأنك ستحتاج إلى إخضاع جهازك لعملية فحص شاملة عن بعد.

تفعيل الوضع الداكن في «ماك»

يسمح الوضع الداكن لمستخدمه بتقليل الضغط الواقع على العينين نتيجة للإضاءة القوية المنبعثة من شاشات الأجهزة أثناء العمل عليها في الليل، أو في الأماكن ذات الإضاءة الخافتة.

وكانت شركة «أبل» الأميركية أضافت إمكانية تشغيل ملمح الوضع الداكن على أجهزة «ماك»، مع طرح نظام التشغيل macOS Mojave.

فإذا كنت من مستخدمي أجهزة «ماك»، وممن يعانون بعض مشكلات الإبصار، فإنه يمكنك اتباع الخطوات التالية لتفعيل الوضع الداكن على شاشة جهازك: انقر قائمة «أبل» في أعلى الجانب الأيسر من الشاشة، وتبدو الأيقونة الخاصة بها في شكل تفاحة صغيرة، ومن القائمة المنسدلة التي ستظهر، انقر فوق «نافذة تفضيلات النظام» System Preferences، وبعد ذلك انقر تبويب «التفضيلات العامة» General في أعلى الجانب الأيسر من النافذة الجديدة، وعندها انتقل إلى «قسم المظهر» Appearance، ثم انقر خيار «الوضع المظلم» Dark في الجانب الأيمن أعلى النافذة التالية.