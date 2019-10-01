المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

منع إعلانات «يوتيوب» عبر «فايرفوكس»

ينزعج الكثير من مستخدمي «يوتيوب» عند مشاهدة المحتوى المعروض من كم الإعلانات الذي يقلل استمتاعهم بالمواد المقدمة. لذا تتيح الكثير من المتصفحات الاستعانة ببعض الامتدادات التي يمكنها منع الإعلانات، منها متصفح «فايرفوكس». فإذا كنت من مستخدمي المتصفح يمكنك الاستعانة بالخطوات التالية لإضافة الامتداد المعروف بسم AdBlock إلى «فايرفوكس»، وعندها تتجنب ظهور الإعلانات: افتح «فايرفوكس» وانقر قائمة «الأدوات» tools الموجودة ضمن شريط القوائم الظاهر في أعلى الصفحة، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار «الإضافات» Add-ons وانقر فوقه. ويمكنك بدلاً من ذلك النقر فوق المفاتيح التالية معاً: (CTRL وSHIFT وA) للوصول إلى الإضافات، وبعدها توجه إلى حقل البحث الموجود في أعلى يسار النافذة الجديدة وأدخل إليه اسم الامتداد، وهو: (Adblock for YouTube)، ثم انقر زر «التثبيت» Install المجاور لاسم الامتداد عندما تعثر عليه، وانتظر حتى يكتمل التنزيل.

إنشاء اختصارات لفتح تطبيقات «ويندوز 10»

يفضل بعض المستخدمين إنشاء اختصارات لوحة مفاتيح خاصة ببعض التطبيقات لفتحها سريعاً، حيث يتيح نظام التشغيل «ويندوز 10» هذا الأمر. فإذا كنت من مستخدمي «ويندوز 10»، وأردت إنشاء اختصار معين لفتح أحد التطبيقات، يمكنك اتباع الخطوات التالية: انقر فوق قائمة «ابدأ» Start الموجودة في نهاية الجانب الأيسر من الشاشة في شكل مجموعة من المربعات، ثم ابحث عن التطبيق الذي ترغب في إنشاء اختصار خاص به ومن ثم قم بسحبه إلى شاشة سطح المكتب، وبعدها انقر فوق التطبيق بزر الفأرة الأيمن، ومرر داخل النافذة المنسدلة التي ظهرت أمامك حتى تصل إلى خيار «الخصائص» Properties وانقر فوقه، ثم انقر فوق قائمة الاختصارات الموجودة ضمن شرائط القوائم في أعلى النافذة الجديدة، وبعد ذلك مرر داخل النافذة حتى تصل إلى الحقل الفارغ الظاهر بجوار خيار «مفتاح الاختصار» Shortcut Key، وعندها أدخل التركيب الذي تفضله للاختصار، ثم انقر زر «التنفيذ» Apply في نهاية الجانب الأيسر من النافذة، ومن ثم فوق زر «الموافقة» Ok.