«آيروكول» تُطلق صندوق حاسوب مدمجاً

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

أعلنت شركة «آيروكول»، عن إطلاق صندوق حاسوب جديد من الفئة المدمجة، مشيرة إلى أن الصندوق (Bolt Mini) يمتاز بتصميم جذاب وبإضاءة RGB.

وأفادت الشركة التايوانية بأن صندوق الحاسوب الجديد يستوعب لوحات رئيسة بحجم (Micro-ATX) و(Mini-ITX)، ويوفر مساحة لتركيب بطاقة رسوميات بطول 31.8 سنتيمتراً، ومروحة معالج بارتفاع 15.8 سنتيمتراً.

وأضافت أنه يمكن تركيب اثنتين من المراوح في المقدمة وعلى الجانب العلوي، مع إمكانية تركيب مروحة واحدة على الجانب الخلفي، إلا أن المروحة الأمامية تحد من الطول الأقصى الممكن لبطاقة الرسوميات.

وذكرت الشركة أنه يمكن تركيب ما يصل إلى اثنين من الأقراص الصلبة (3.5 بوصات) وأربعة أقراص صلبة (2.5 بوصة)، لكن ليس في الوقت نفسه.

وأشارت إلى أن مقدمة صندوق الحاسوب الجديد مصنوعة من الكربون مع تزيينها بإطار من RGB.