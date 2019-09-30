المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إيقاف تسلّم الملفات عن طريق AirDrop

أضافت «أبل» إلى الإصدارات الحديثة من نظام تشغيل «آي أو إس» الملمح المعروف باسم AirDrop. وبموجب هذا الملمح تسمح «أبل» لهؤلاء الذين يستخدمون أجهزة تعمل بنظام «آي أو إس» بإرسال الملفات مباشرة إلى الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل نفسه في الجوار. لكن بعض من يستخدمون أجهزتهم في الأماكن العامة لا يفضلون تشغيل هذه الميزة عزوفاً عن تلقي أية مواد غير مناسبة. فلذلك، إذا كنت أحد هؤلاء الذين يفضلون منع الغرباء من إرسال أية ملفات عبر ملمح AirDrop وتستخدم أجهزة «آي باد» العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس 12.2»، فإنه يمكنك منع الآخرين من إرسال ملفات غير مناسبة من خلال فتح تطبيق الإعدادات أولاً. ثم مرر داخل اللوح الوارد يسار الصفحة حتى تصل إلى تبويب: «الإعدادات العامة General وانقر فوقه.

انتقل إلى الجانب الأيمن من الصفحة وانقر فوق قسم: Airdrop، وهنا ستظهر أمامك نافذة جديدة، انقر فوق الخيار الأول منها الخاص بـ«عدم تلقي الملفات» Receiving Off.

خطوط الإرشاد الرأسية في «غوغل سلايدز»

يقدم تطبيق «غوغل سلايدز» Google Slides الخاص بالعروض التقديمية، عدداً كبيراً من الميزات التي تسهل على المستخدم إعداد محاضرات متميزة. ومن ذلك ما يعرف بخطوط الإرشاد الرأسية التي تساعد المستخدم على إضافة الصور أو مربعات النص في منتصف الشريحة تماماً، ليبدو مظهرها احترافياً بدرجة أكبر. لذلك، إذا كنت من مستخدمي تطبيق العروض التقديمية من «غوغل»، فإنه يمكنك إظهار هذه الخطوط الإرشادية الرأسية من خلال تسجيل الدخول إلى حسابك عبر «غوغل درايف» على الويب من خلال الرابط: https:/‏‏‏/‏‏‏drive.google.com.

افتح الملف الذي ستعمل عليه، ثم انقر فوق قائمة «عرض» view، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة، وانقر فوق خيار: «خطوط الإرشاد» Guides.

ستلاحظ ظهور نافذة منبثقة في الجانب الأيمن من الخيار السابق، وهنا مرر داخلها حتى تصل إلى خيار: «أضف خط إرشاد رأسياً» Add vertical guide وانقر فوقه.

سيظهر أمامك خط رأسي يمتد في منتصف الشريحة من أعلاها إلى أسفلها.