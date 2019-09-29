المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

فتح «معرف أبل» بعد إيقاف تفعيله

تقوم شركة «أبل»، تلقائياً، بإلغاء تفعيل أي حساب Apple ID يتم إدخال كلمة السر الخاصة به بشكل خاطئ مرات عدة. وتظهر أمام المستخدم وقتها رسائل مفادها: «معرف أبل تم إيقاف تفعيله لأسباب أمنية». إذا واجهت المأزق نفسه، فيمكنك اتباع هذه الخطوات للتخلص من المشكلة:

- توجه إلى صفحة: نسيان بيانات الحساب أو مشكلات تسجيل الدخول عبر هذا الرابط: https:/‏‏‏/‏‏‏apple.co/‏‏‏1ml9vHZ.

- أدخل البريد الإلكتروني الذي تستخدمه مع «معرف أبل» داخل الحقل الظاهر في أعلى الصفحة، ثم انقر فوق زر (الاستمرار) ذي اللون الأزرق الظاهر في نهايتها.

- اتبع الرسائل التي ستظهر أمامك، والخطوات المطلوبة لفتح الحساب.

- إذا لم تنجح في حل المشكلة، فيمكنك الدردشة مباشرة مع متخصصي «أبل» عبر هذا الرابط:

https:/‏‏‏/‏‏‏apple.co/‏‏‏2nQaSWM،

كما يمكنك أيضاً التحدث إلى فريق دعم «أبل».

- ضع في اعتبارك أنه سيتوجب عليك تحديث كلمة السر الخاصة بـ«معرف أبل» على أجهزتك المختلفة، بعد تغييرها.