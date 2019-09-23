المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تسهيل العمل في «مستندات غوغل»

يحفل تطبيق «مستندات غوغل» بميزات يمكنها تسهيل العمل على التطبيق بشكل كبير. لذلك، يمكنك الاستعانة بهذه النصائح لزيادة عدد تلك الميزات التي تحصل عليها:

* إذا فعّلت وضع ملء الشاشة الذي يتيح لك رؤية صفحة المستند كاملة وخالية من شرائط الأدوات، ثم رغبت في الاستعانة بإحدى هذه الأدوات، فإنه يمكنك النقر فوق زر Esc في لوحة المفاتيح.

* إذا كنت تفضل إخفاء القوائم الفرعية، والاطلاع على مجموعة القوائم الأساسية فقط لتتمكن من العثور على الأدوات بسهولة والتمتع في الوقت نفسه بمساحة فراغ أكبر في المستند، فإنه يمكنك النقر فوق رأس السهم الذي يشير إلى أعلى نهاية الجانب الأيسر من شريط القوائم الفرعية.

* إذا أردت إضافة مزيد من الخطوط، فتوجه إلى رأس القائمة المنسدلة المجاور لاسم الخط الذي تستخدمه، ثم انقر فوق: All Fonts.

* يمكنك تنزيل المستندات بصيغة مختلفة من خلال التوجه إلى قائمة «ملف» File، ثم النقر فوق خيار: «التنزيل بتنسيق» download As.

حل مشكلة توقف «كروم» عن العمل

يعاني عدد كبير من مستخدمي «كروم» توقف المتصفح عن العمل والاستجابة للأوامر. ويعود ذلك في الغالب إلى برامج وتطبيقات الجهات الخارجية.

ومن هذه التطبيقات، التطبيق المعروف باسم Internet Download Manager. لذلك، إذا كنت من مستخدمي هذا التطبيق، وتعاني توقف «كروم عن العمل»، فإنه يمكنك إيقاف خيار «التكامل المتقدم للمتصفح» مع برنامج Internet Download Manager لتصليح المشكلة، وذلك من خلال فتح البرنامج الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل سهم يحيط بالكرة الأرضية، ثم انقر فوق أيقونة «خيارات» Options، وانقر بعدها فوق تبويب: «الخيارات العامة» General في شريط القوائم أعلى الشاشة.

أزل بعد ذلك علامة التأشير المجاورة لخيار: «استخدام التكامل المتقدم للمتصفح» Use advanced browser integration.

انقر الآن فوق خيار: «موافقة» Yes داخل النافذة التي ستظهر أمامك، ثم انقر فوق زر «موافقة» ok لحفظ التغييرات.