«سنيك بايت» تطلق إكسسوارات حماية لجهاز «سويتش لايت»

المصدر: برلين ــ د.ب.أ

أعلنت شركة «سنيك بايت» الألمانية Snakebyte عن إطلاق مجموعة من الإكسسوارات الجديدة، بالتزامن مع إعلان شركة «نينتندو» عن إطلاق جهاز الألعاب المحمول «سويتش لايت» Switch Lite في الأسواق العالمية.

وأوضحت «سنيك بايت» أن مجموعة الإكسسوارات الجديدة تعمل على حماية جهاز الألعاب المحمول من الخدوش والصدمات.

وأشارت إلى أن الغلاف «Carry:Case» يحمي جهاز الألعاب المحمول من الأتربة والصدمات عند حمله في جيوب الملابس، ويعتبر وسيلة حفظ مثالية لجهاز الألعاب، إضافة إلى دمج غطاء حماية لما يصل إلى ثمانٍ من وحدات ألعاب، حتى يتمكن المستخدم من تخزين الألعاب المفضلة وحفظها.

أما مجموعة Travel:Kit فتضم جيباً واقياً مع ثمانية مواضع حفظ للألعاب المفضلة، وسماعة رأس ستيريو In-Ear، وكبل شحن USB بطول 1.8 متر، واثنين من أغطية وحدات التحكم لحماية أذرع التحكم من التآكل.