المصدر: دبي - الإمارات اليوم

محو البيانات عند إلغاء «فايرفوكس»

عندما يقوم المستخدم بإلغاء تثبيت متصفح «فايرفوكس» من على جهازه، فإن ذلك لا يعني إزالة أو محو البيانات الخاصة بالمستخدم، مثل الإشارات المرجعية أو سجل التصفح. لكن هذا الأمر يقلق البعض لأنهم يرغبون في إزالة البيانات الخاصة بهم بالكامل، إذا أقدموا على إلغاء تثبيت المتصفح. ولحل هذه المشكلة لابد للمستخدم أن يقوم بالأمر بشكل يدوي ليتمكن من إلغاء مجلد «فايرفوكس»، الذي يحتوي على الملف الشخصي للمستخدم، وذلك باتباع ما يلي: انقر أيقونة قائمة «ابدأ» Start في نهاية يسار شاشة الحاسب، كما يمكنك النقر فوق زر «ويندوز» Windows في نهاية الجانب الأيسر من لوحة المفاتيح، وبعد ذلك اكتب داخل حقل البحث في النافذة التي ظهرت هذه عبارة: «%APPDATA» ثم انقر زر «الإدخال» Enter، ليظهر أعلى الشاشة مجلد «التجوال الخفي» Roaming انقر فوقه لفتحه، ثم مرر للأسفل حتى تصل إلى المجلد الخاص بـ«موزيلا» Mozilla وانقر فوقه، ومن ثم انقر مجلد «فايرفوكس» Firefox بزر الفأرة الأيمن وانقر فوق خيار «الحذف» Delete.

نقل الفيديو من «آي فون» إلى «ماك»

إذا كنت من مستخدمي سلسلة هواتف «آي فون إكس» ورغبت في نقل أي فيديو من الهاتف إلى جهاز «ماك»، اتبع الآتي: تأكد من تشغيل شبكة «بلوتوث» والشبكة اللاسلكية على هاتفك وعلى الجهاز الذي ترغب في نقل المحتوى إليه، ثم تأكد من غلق أي «نقطة اتصال شخصية» Personal Hotspot أخرى بشبكة الـ«ويب» عبر كلا الجهازين، عن طريق التوجه إلى تطبيق الإعدادات ثم تحريك المؤشر المجاور لخيار نقطة الاتصال الشخصية من اليمين لليسار.

وبعد ذلك تأكد من أن الجهاز الذي ترغب في الإرسال إليه في الجوار وليس بعيداً عن المدى الذي يمكن أن تصل إليه شبكتا «بلوتوث» والـ«واي فاي»، ومن ثم افتح تطبيق الصور على الهاتف ثم اختر الفيديو الذي ترغب في إرساله إلى جهاز «ماك»، وبعدها انقر زر المشاركة، ومن ثم انقر أيقونة تطبيق Air Drop التي تبدو في شكل مجموعة من الدوائر، وانتظر قليلاً حتى تظهر أمامك قائمة الأجهزة الموجودة في الجوار، ومن بينها جهاز «ماك»، ثم انقر فوقه للبدء في إرسال الملف إليه.