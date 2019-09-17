المصدر: الامارات اليوم

الاستفادة من ميزات التصفح في «كروم»

يميل بعض المستخدمين إلى استخدام التلميحات في المتصفحات، والتي تمكنهم من التحكم في التطبيقات والبرامج بسهولة دون الاضطرار إلى الدخول إلى القوائم الرئيسة والفرعية لاتخاذ إجراء معين. ومن المتصفحات التي تهتم بالتلميحات متصفح «غوغل كروم». فإذا كنت من مستخدميه يمكنك اتباع ما يلي للاستفادة من بعض ميزات التصفح بشكل أسرع، بحيث إنك تستطيع رؤية عنوان الـ«ويب» الخاص بالموقع الذي تتصفحه كاملاً لو حركت مؤشر الفأرة فوق النهاية اليمنى للمستطيل المحتوي على عنوان الـ«ويب»، وعندما يظهر السهم ذو الرأسين، انقر مع سحب السهم في اتجاه اليمين. كما تستطيع زيادة حجم الصفحة عند فتح علامة تبويب جديدة عبر النقر فوق الأيقونة التي تحمل شكل عدسة صغيرة بداخلها علامة الجمع. ويمكنك نقل إحدى علامات التبويب إلى نافذة جديدة بالنقر فوق اللسان الخاص بها في أعلى المتصفح مع السحب في اتجاه أقصى اليمين. كما يمكنك تحريك علامات التبويب المتشابهة لتجاور بعضها بعضاً، أو نقل علامة تبويب مكان علامة أخرى.

حساب وقت مشاهدة فيديوهات «يوتيوب»

حرص تطبيق «يوتيوب» للهواتف على تزويد المستخدم بالفترة التي يقضيها في مشاهدة الفيديوهات إذا رغب في ذلك.

ويتضمن ذلك كل الوقت الذي يقضيه المستخدم في تصفح جميع منتجات «يوتيوب»، فيما عدا تطبيق الموسيقى. كما لا يتضمن هذا الوقت مقاطع الفيديو التي يقوم المستخدم بحذفها من سجل المشاهدة، أو تلك التي قام بتصفحها في وضع «التصفح الشخصي» incognit mode. فإذا كنت من مستخدمي «يوتيوب» عبر الهاتف وأردت الاطلاع على الوقت الذي قضيته في المشاهدة اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق «يوتيوب» على الهاتف، وانقر أيقونة ملفك الشخصي في أعلى الشاشة، ثم مرر للأسفل داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى خيار «وقت المشاهدة» Time watched وانقر فوقه، لتظهر نافذة تضم أقساماً عدة لتطلع على الخريطة التفصيلية لعملية المشاهدة، سواء في «اليوم نفسه» Today أو «أمس» Yesterday أو «الأسبوع الماضي» Last Week، مع ذكر «المتوسط اليومي» Daily Average لعملية المشاهدة.