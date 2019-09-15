معرض IFA 2019 يكشف عن أجهزة "أونر" القابلة للارتداء وتقنيات المنزل الذكي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت "أونر"، اليوم، عن استراتيجيتها لتقنيات المنزل الذكي المدعمة بإنترنت الأشياء، بهدف توفير تجربة سلسة عبر مجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية. كما كشفت الشركة عن تطبيق PocketVision المدعم بالذكاء الاصطناعي والذي يساعد من يعانون من مشاكل في البصر على قراءة المستندات وغيرها من المواد النصية بسهولة.

وقد تم الكشف عن الاستراتيجية الجديدة والتطبيق الحديث خلال معرض IFA 2019 الذي أقيم في ألمانيا، وتسلط الاستراتيجية الضوء على التزام الشركة بابتكار تقنيات حديثة للمستهلكين تمكنهم من عيش حياة أكثر اتصالاً وراحةً. وعُرضت خلال الحدث التحديثات الجديدة التي طرأت على هاتف HONOR 20 PRO الرائد بما في ذلك ترقية نظام التشغيل إلى EMUI 10 الجديد كلياً واللون الجديد الأبيض الثلجي.

وعرضت "أونر" استراتيجيتها لإنترنت الأشياء التي أطلقت عليها 1+8+N وتعني هاتفاً ذكياً واحداً من "أونر" وثماني فئات من الأجهزة المنزلية ومجموعة واسعة من المنتجات المرافقة لها من شركاء العلامة. وتعد ساعة HONOR Band 5 التي تتعقب الأداء البدني واللياقة العامة لدى المستخدم جزءاً من عرض تقنيات إنترنت الأشياء، وهي متوفرة للشراء في أوروبا الغربية، وستصبح متوفرة في الشرق الأوسط وأفريقيا قريباً. ويُمكّن سعرها المعقول كل شخص من الحصول عليها ومعرفة معدل ضربات القلب بدقة ومراقبة النوم وتتبع الأداء عند ممارسة التمارين الرياضية لخلق أسلوب حياة أكثر صحية لدى المستخدم.

وبالإضافة إلى نظام المنزل الذكي المتكامل، أطلقت "أونر" أول شاشة ذكية HONOR Vision خلال "مؤتمر مطوري هواوي 2019" الذي أقيم الشهر الماضي. وتم تزويد الشاشة الذكية بمعالجات ذكية ومطورة هي Honghu 818 Intelligent Display Chipset ووحدة المعالجة العصبونية الخاصة بالكاميرا المدعمة بالذكاء الاصطناعي ومعالج الواي فاي الشهير.