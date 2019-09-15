المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشارك الصور دون معلومات الموقع

لا يفضل الكثير من المستخدمين تبادل المعلومات الخاصة بالموقع الجغرافي مع الآخرين عند تشارك صورهم الشخصية. لذا أتاح نظام التشغيل «آي أو إس 13» ميزة تشارك الصور مباشرة من تطبيق الصور مع حذف المعلومات الخاصة بالموقع منها. وذلك سواء تمت المشاركة عبر البريد الإلكتروني، أو شبكات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الرسائل. ومع ذلك يمكن لصاحب الصورة رؤية مكان التقاطها. فإذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل «آي أو إس 13»، فاتبع ما يلي لتشارك الصور دون المعلومات الجغرافية الخاصة بها: افتح تطبيق الصور واختر الصورة أو الصور التي ترغب في تشاركها وانقر فوقها لتحديدها، ثم توجه إلى نهاية الجانب الأيسر من الشاشة، وانقر أيقونة المشاركة، ومن ثم انقر تبويب «الخيارات» Options في أعلى الجانب الأيسر من الشاشة، ومرر داخل النافذة الجديدة التي ظهرت حتى تصل إلى قسم «التضمين» Include، وبعدها حرك المؤشر المجاور لخيار «الموقع» Location ضمن القسم السابق من اليمين إلى اليسار لإيقافه عن العمل.

تعديل إفصاح «سيري» عن الرسائل

يلاحظ مستخدمو سماعات AirPods، أنه أصبح بمقدور المساعد الرقمي «سيري» قراءة الرسائل الواردة إلى المستخدم دون أن يقوم بأي جهد. كما يستطيع المستخدم، أيضاً، الرد على هذه الرسائل بمجرد التحدث بعد قراءة الرسالة. وفي المرة الأولى التي يستخدم فيها المستخدم تلك السماعات سيتلقى سؤالاً حول ما إذا كان يرغب في تشغيل ملمح إعلان «سيري» عن محتوى الرسائل. وإذا وافق على هذا الخيار فسيكون بمقدوره تحديد جهات الاتصال التي يمكن استخدام الملمح معها، باتباع الآتي لتعديل الكيفية التي يعمل بها هذا الملمح: انقر تطبيق «الإعدادات» ومرر للأسفل حتى تصل إلى تبويب: «الإشعارات والتنبيهات» وانقر فوقه، لتظهر نافذة جديدة، ابحث داخلها عن خيار «الإفصاح عن محتوى الرسائل من خلال سيري» Announce Messages with Siri وانقر فوقه، ثم انقر تطبيق «الرسائل» وعندها ستظهر نافذة جديدة، يمكنك أن تحدد من خلالها متى تريد أن يفصح «سيري» عن محتوى الرسائل.