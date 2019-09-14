المصدر: الامارات اليوم

نقل ملفات الفيديو باستخدام Mail Drop

يسعد كثير من المستخدمين بالإمكانات الكبيرة التي تقدمها الكاميرات المتقدمة، مثل التقاط مقاطع الفيديو بجودة 4k. لكن ثمة مشكلة تظهر، ففي حالة هواتف «آي فون» لا يستطيع المستخدم نقل الفيديو من الهاتف إلى التلفاز، لأن تطبيق الرسائل لا يقبل إرسال مرفقات يزيد حجمها على 100 ميغابايت، كما أن تطبيق البريد لا يقبل سوى مرفقات يقل حجمها عن 20 ميغابايت. ومع ذلك فإن هناك حيلة يمكن من خلالها نقل الملفات التي تزيد على هذا الحجم، من خلال فتح «الصور»، ثم اختر الفيديو الذي ترغب بنقله، وانقر فوق «مشاركة».

مرر داخل النافذة المنسدلة، وانقر فوق: «البريد» Mail، ثم ابدأ بإعداد الرسالة، وانقر فوق «إرسال». ستظهر أمامك رسالة تشير إلى أن الملف الذي ترغب في إرفاقه بالرسالة أكبر من الحجم المسموح به. كما ستلاحظ وجود خيار بعنوان: Mail Drop وهنا انقر فوقه، وسينقل الملمح المرفق إلى خدمة «آي كلاود» السحابية، ثم يرسل رابط التنزيل إلى صاحب الحساب.

مشاهدة فيديوهات «يوتيوب» عبر «آي فون»

يحظى موقع يوتيوب بشعبية كبيرة على مستوى العالم، فالكثيرون يفضلون المحتوى المرئي على أنواع المحتوى الأخرى لسهولة الاطلاع عليه. ومع وجود مئات الآلاف من القنوات التي تعرض المحتوى بكل أنواعه، يحرص المستخدم على مطالعة أكثر الفيديوهات التي لاقت شعبية على كل قناة، للتعرف إلى محتواها دون أن يغرق في مشاهدة فيديوهات غير جذابة، لذلك إذا كنت من مستخدمي تطبيق «يوتيوب» عبر هواتف «آي فون»، فإن بمقدورك مطالعة أكثر مقاطع الفيديو شعبية عبر كل قناة، من خلال فتح تطبيق «يوتيوب» على الهاتف أولاً.

ثم توجه إلى القناة التي ترغب في الاطلاع على محتواها الذي حظي بنسب مشاهدة مرتفعة، وانقر فوق تبويب: «مقاطع الفيديو» Videos، في شريط القوائم ذي اللون الأزرق في أعلى الشاشة.

ستظهر أمامك قائمة منسدلة تضم خيارات عدة، انقر فوق الخيار الأول منها، الخاص بمقاطع الفيديو الأكثر شعبية Most popular.

لاحظ أنه ليس بمقدورك تنفيذ الخطوات نفسها، على التطبيق الخاص بهواتف «أندرويد».