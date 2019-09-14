«فيفالدي» تطلق متصفحها لأجهزة «أندرويد»

المصدر: أوسلو ــ د.ب.أ

أعلنت شركة «فيفالدي» النرويجية Vivaldi عن إطلاق إصدار جديد من متصفحها، الذي يحمل الاسم نفسه، للأجهزة المحمولة المزودة بنظام «أندرويد» من شركة «غوغل» الأميركية، مشيرة إلى أن الإصدار الجديد يوفر العديد من خيارات التخصيص.

وأوضحت الشركة أنه على الرغم من أن إصدار «فيفالدي» لأجهزة «أندرويد» لايزال في المرحلة التجريبية، فإنه يعمل بشكل مستقر نسبياً. ويتيح الإصدار الجوال الجديد للمستخدم الاختيار السريع لمواقع الويب، التي تتم زيارتها كثيراً، مع إبراز الخيارات الشاملة لإدارة العلامات المرجعية.

كما يمكن مزامنة وظيفة الملاحظات الشاملة عبر أجهزة متعددة، ويسري الأمر نفسه على علامات التبويب المفتوحة والإعدادات، فضلاً عن إمكانية إنشاء لقطات شاشة لصفحات «ويب» بأكملها.

وفضلاً عن وضع Dark، يتوافر وضع مخصص للقراءة، من أجل الاستمتاع بقراءة النصوص الطويلة بشكل مريح.