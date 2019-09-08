المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

اختيار الخلفية في الصفحة الرئيسة لـ «كروم»

أتاحت الإصدارات الأخيرة من متصفح «غوغل كروم» الكثير من الميزات لمستخدميه، في ظل اشتداد المنافسة بين المتصفحات. ومن ذلك مثلاً إمكانية تعديل الصفحة الرئيسة من المتصفح لتتوافق مع رغبة كل مستخدم، من خلال أيقونة صغيرة موجودة في نهاية الجانب الأيمن من الصفحة في الواجهة العربية من المتصفح. فإذا كنت من مستخدمي أحدث إصدارات «كروم»، ورغبت في تغيير الخلفية الخاصة بالصفحة الرئيسة، فيمكنك اتباع ما يلي: افتح المتصفح، وتوجه إلى نهاية الجانب الأيمن من الصفحة وانقر الأيقونة التي تبدو في شكل قلم، ثم ابحث عن خيار «خلفيات كروم» chrome backgrounds وانقر فوقه، لتظهر نافذة تضم مجموعات من الصور، كل مجموعة تضم عدداً من الصور التي تتعلق بموضوع معين مثل الطبيعة أو المدن وغيرها، وهنا انقر فوق المجموعة التي ترغب في اختيار إحدى صورها، وستظهر أمامك نافذة جديدة تضم صوراً أخرى، وعندها انقر فوق الصورة المرغوبة، لتظهر على الفور كخلفية للصفحة.

منع «فايرفوكس» من إرسال البيانات

أحياناً ينزعج بعض المستخدمين من قيام المتصفحات التي تقدم خدمة لقطات الشاشة من داخل المتصفح نفسه بجمع البيانات عن كيفية استعانة المستخدم بتلك اللقطات. ورغم أن هذه المتصفحات، ومنها متصفح «فايرفوكس»، تؤكد أن قيامها بهذه الخطوة يعود إلى رغبتها في تحسين الخدمة المقدمة لكل مستخدم على حدة، فإن الأمر لا يقنع البعض، ومن ثم يرغبون في إيقاف الخدمة. فإذا كنت من مستخدمي الإصدار «فايرفوكس 56» من المتصفح أو الإصدارات التالية، وترغب في إيقاف المتصفح عن جمع البيانات، فاتبع الآتي: انقر قائمة التنقل الرئيسة، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى تبويب «الخيارات» Options وانقر فوقه، ومن ثم انقر فوق قسم الخصوصية والأمن، وانتقل إلى يمين الصفحة ومرر للأسفل حتى تصل إلى قسم: «جمع واستخدام البيانات من قبل (فايرفوكس)» Firefox Data Collection and Use، وبعدها أزل علامة التأشير من المربع الصغير المجاور لخيار «السماح لـ«فايرفوكس» بإرسال البيانات التقنية والتفاعلية إلى (موتزيلا)».