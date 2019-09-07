إلغاء صفقة اندماج «أكسياتا» الماليزية مع «تيلينور» النرويجية

المصدر: أوسلو ــ د.ب.أ

ذكرت مصادر مطلعة أن شركة «أكسياتا غروب»، وهي أكبر شركة اتصالات في ماليزيا، أنهت محادثات مع شركة «تيلينور» النرويجية للاتصالات، لإبرام صفقة اندماج بين الجانبين.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن مجلس إدارة «أكسياتا» عقد اجتماعاً أمس، للتباحث بشأن الاندماج المحتمل، وقرر إلغاء الصفقة مع «تيلينور».

وكان من شأن صفقة الاندماج المقترحة أن تسفر عن كيان يضم 300 مليون مشترك، فضلاً عن مبيعات بقيمة 13 مليار دولار.

وواجهت المحادثات بشأن صفقة الاندماج عراقيل منذ بدايتها، إذ أعرب رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد عن قلقه بشأن أن تؤدي الصفقة إلى تسريح عمالة.

وأفادت «بلومبرغ» بأن «أكسياتا غروب» كانت تعتزم التوصل إلى اتفاق نهائي مع «تيلينور» بحلول الربع الثالث، إذ صرح رئيس الشركة جمال الدين إبراهيم سابقاً بأن من المقرر التوقيع على الاتفاق مطلع نوفمبر المقبل.