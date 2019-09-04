المصدر: الامارات اليوم

تعظيم الاستفادة من تطبيقات «غوغل درايف»

ظلت البرامج المكتبية التابعة لشركة «مايكروسوفت»، سيدة الموقف في تحرير المستندات. غير أنه مع ظهور البرامج المكتبية الأخرى، التي تتخذ من الويب قاعدة انطلاق لها، تغير الأمر كثيراً، إذ أصبح بمقدور المستخدم الاستعانة بهذه التطبيقات والوصول إلى مستنداته في أي وقت، ومشاركتها مع فريق العمل بسهولة، ومن ذلك مجموعة التطبيقات الخاصة بـ«غوغل درايف» التي يندرج تحتها مجموعة من التطبيقات الفرعية. لذلك، إذا كنت تستخدم هذه المجموعة فإليك بعض النصائح التي تعظم الاستفادة منها:

أولاً: يمكن الاستعانة بالنماذج سابقة الإعداد في إنشاء مستندات مميزة عبر Google Docs، بالتوجه إلى «غاليري» الخاص بهذه النماذج، بدلاً من الوثائق الاعتيادية. ثانياً: استعن بالامتداد Office Editing by Google لتحرير مستندات برنامج Microsoft Office بدلاً من الاطلاع عليها فقط عبر «مستندات غوغل».

ثالثاً: يمكن إرسال بريد إلكتروني للذين لا يمتلكون حساباً عبر «غوغل» للعمل معك على «مستندات غوغل»، عن طريق إرسالها إليهم كمرفق، بالنقر فوق قائمة «ملف» ثم فوق خيار: «الإرسال كمرفق».

محو عمليات البحث عبر «مستكشف الملفات»

إذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل «ويندوز 10»، فيمكنك محو عمليات البحث التي قمت بها من خلال تطبيق «مستكشف الملفات» windows explorer، ما يضمن لك مزيداً من الخصوصية، لا سيما عند مشاركة جهاز الكمبيوتر مع الآخرين، كما هي الحال في بعض أماكن العمل، أو مع بقية أفراد الأسرة.

ويمكن للمستخدم القيام بذلك، من خلال فتح تطبيق «مستكشف الملفات»، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل مجلد في أقصى الجانب الأيسر من شريط المهام في نهاية الشاشة.انقر فوق أيقونة البحث في أعلى الجانب الأيمن من النافذة الجديدة، أو انقر فوق مفتاح F3 في أعلى لوحة المفاتيح، ثم انتقل إلى قسم: «عمليات البحث الحديثة» Recent searches أعلى الشاشة، ضمن التبويب الخاص بـ«البحث» Search وانقر فوقه.

ستظهر أمامك عمليات البحث الحديثة التي قمت بها، إضافة إلى ظهور خيار: «محو سجل البحث» Clear search history في نهاية النافذة. وهنا انقر فوق الخيار السابق للتخلص من عمليات البحث السابقة.