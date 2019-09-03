المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تحسين استخدام الـ«ويب»

إذا كنت تكثر من استخدام الـ«ويب»، إليك النصائح التالية التي تسهل عملك على الشبكة: لتحديد شريط العناوين في المتصفح والتعديل فيه أو محوه، انقر مفتاح (F6) أعلى لوحة المفاتيح، أو انقر فوق مفتاحي: (Control +L).

كما يمكنك إدخال العبارة التالية إلى شريط العناوين في متصفح «كروم»:

(data:text/‏‏html)

لتستطيع استخدام المتصفح بالطريقة نفسها لتطبيق Notepad. ويمكنك الاحتفاظ بالعنوان في قائمة المفضلة للرجوع إليه في أي وقت.

وتستطيع أيضاً تحويل مقاطع الفيديو عبر «يوتيوب» إلى صور بصيغة GIF بإضافة كلمة Gif قبل عنوان الـ«ويب» الخاص بالفيديو على «يوتيوب»، وتحديداً بعد الحروف الثلاثة الخاصة بشبكة الـ«ويب» والنقطة الصغيرة التي تليها (www)، ثم ابدأ بعدها بتسجيل وقت بدء الصورة ومدتها، وبعدها انقر زر «إنشاء الصورة» Create Gif في نهاية النافذة التي ستظهر أمامك.

ويمكنك تجنب الغلق غير المقصود للتبويبات المهمة التي فتحتها عبر «كروم» بالنقر بزر الفأرة الأيمن داخل اللسان الخاص بالنافذة في أعلى شريط العناوين، ثم فوق خيار تثبيت النافذة ضمن الخيارات الموجودة داخل النافذة المنسدلة.

استخدام «مؤقت غوغل» لضبط الوقت

إذا كنت من مستخدمي محرك بحث «غوغل»، اتبع ما يلي للوصول للمنبه وضبط الوقت على الـ«ويب»: توجه إلى «غوغل» وسجل داخل حقل البحث عبارة «مؤقت غوغل» Google Timer. ويمكنك بدلاً من ذلك التوجه إلى الرابط التالي مباشرة لو لم تفلح في الوصول للنتيجة المرغوبة:

(https:/‏‏/‏‏bit.ly/‏‏2ZtTvIz)،

وستظهر بعدها نافذة البحث، وفي أعلاها نافذة صغيرة تضم قائمة خاصة بـ«المؤقت» Timer وأخرى خاصة بـ«ساعة الإيقاف» Stopwatch، لتلاحظ أن مدة المؤقت الافتراضي خمس دقائق، فإذا رغبت في الاعتماد عليها، انقر زر البدء ذا اللون الأزرق أسفل المدة المحددة. وإذا رغبت في تغيير هذه الفترة، انقر زر «إعادة الضبط» reset ذا اللون الرمادي، ثم انتقل إلى الخانة المخصصة للدقائق والثواني في الأعلى، وستلاحظ أن مؤشر الفأرة ظهر على شكل يد، وعندها انقر فوق الأرقام لتسجل الفترة التي تحتاج إلى ضبط المؤقت عليها، ومن ثم انقر زر «ابدأ» start في الأسفل، وسينطلق صفير صغير ليدل على انتهاء الوقت، لذا انقر زر «الموافقة» ok في نهاية النافذة لإيقافه.