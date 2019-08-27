«لوجيتيك» تكشف عن لوحة مفاتيح وفأرة لاسلكيتين

المصدر: لوزان - د.ب.أ

أطلقت شركة «لوجيتيك» السويسرية الطقم (MK470 Slim) الجديد المكون من لوحة مفاتيح وفأرة لاسلكيتين، والمصمم خصيصاً للحواسيب العاملة بنظام التشغيل «ويندوز». وأفادت الشركة بأن الطقم الجديد يتميز بتصميم نحيف لشغل مساحة قليلة على سطح المكتب، مع راحة في استخدام الفأرة ولوحة المفاتيح للكتابة. وذكرت «لوجيتيك» أنه على الرغم من هذا التصميم المدمج، تحتوي لوحة المفاتيح على جميع المفاتيح المهمة؛ حيث إنها تشتمل على 12 مفتاحاً وظيفياً ولوحة للأرقام، مشيرة إلى أنه تم تصميم الفأرة لتناسب مَن يعتمد على اليد اليمنى، وكذلك مَن يعتمد على اليد اليسرى في الكتابة. وأوضحت أنه يتطلب توصيل الطاقم بالحاسوب منفذ (USB)، يتم به توصيل «أدابتر» Unifying الخاص بـ«لوجيتيك»، والذي يعمل بسرعة 2.4 غيغاهرتز. يشار إلى أن طقم (MK470 Slim) الجديد يتوافر باللونين الأبيض أو الأسود بسعر 50 يورو (نحو 210 دراهم).