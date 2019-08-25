استخدام الأيقونات لتسهيل Google Docs

المصدر: نصائح

بدأت البرامج والتطبيقات تتوسّع في استخدام الأيقونات. وبدأ تطبيق Google Docs بإضافة عدد من هذه الأيقونات لتسهيل عمله، وزيادة جاذبية التطبيق. وبمقدورك الاستعانة بهذه الأيقونات لتسهيل إجراءات العمل على التطبيق وفقاً لهذه الخطوات:

- لفتح مستند جديد، انقر فوق الأيقونة التي تبدو في شكل علامة الجمع في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة الرئيسة للتطبيق، أما في الواجهة العربية للتطبيق، فتجدها في نهاية الجانب الأيسر من الشاشة.

- انقر فوق الأيقونة التي تبدو في شكل ورقة تضم بعض السطور في أعلى الجانب الأيسر من شاشة الملف للاطلاع على مخطط المستند الذي يضم أبرز الفقرات والعناوين، وانقر فوق رأس السهم الذي يشير إلى اليسار بجوار الأيقونة في النافذة الجديدة لإخفاء المخطط.

- تستطيع بدلاً من ذلك النقر فوق (control + alt + A) لفتح المخطط، والنقر فوق هذه الأزرار (CONTROL+ ALT + H) لغلقه.

- انقر فوق رأس السهم الذي يشير إلى اليسار في نهاية الجانب الأيسر من شاشة المستند لإخفاء اللوحة الجانبية المتضمنة لأهم التطبيقات التي يمكن الاستعانة بها في تطبيق Google Docs.