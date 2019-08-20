المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

التنقل داخل dock باستخدام لوحة المفاتيح

يفضل الكثيرون الاستعانة باختصارات لوحة المفاتيح عند التعامل مع الأوامر والإعدادات والتطبيقات في أجهزة الهاتف والكمبيوتر، لأن هذا الأمر يساعدهم على إنجاز ما يرغبون فيه بسرعة. وتتيح أجهزة «ماك» لمستخدميها مجموعة واسعة من الاختصارات للتعامل مع قائمة dock الموجودة في نهاية الشاشة، والتي تضم أهم التطبيقات والأدوات التي يستعين بها المستخدم.

لذلك، إذا كنت من مستخدمي أجهزة «ماك»، فإنه يمكنك استخدام الأسهم التي تشير لليسار واليمين ضمن لوحة المفاتيح للتنقل عبر قائمة dock.

وفي حال رغبت في فتح قائمة تطبيقات dock، فيمكنك استخدام السهم الذي يشير للأعلى، أما في حال رغبت في فتح قائمة الغلق الإجباري لتطبيقات قائمة dock، فانقر مع التثبيت فوق مفتاح Option واستخدم مفتاح السهم الذي يشير لأعلى.

ولفتح أي تطبيق قمت بتحديده، فإنه يمكنك النقر فوق زر Return، ولو أردت القفز إلى تطبيق معين في قائمة dock فانقر فوق المفتاح الذي يحمل الحرف الأول من اسم التطبيق.

إظهار شريط المواقع في «إيدج»

إذا كنت من مستخدمي متصفح «إيدج» من «مايكروسوفت»، فإنه يمكنك نقل المواقع المفضلة إلى شريط التفضيلات في الصفحة الرئيسة للمتصفح، وذلك من خلال فتح المتصفح الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل حرف «e»، ثم انقر فوق قائمة التنقل الرئيسة التي تبدو في شكل ثلاث نقاط أفقية أعلى يمين الشاشة.

مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى: «الإعدادات» settings وانقر فوقه، ثم مرر حتى تصل إلى قسم: «التفضيلات» favourites، وحرك المؤشر الموجود تحت خيار: «إظهار شريط التفضيلات» Show the favorites bar من اليسار إلى اليمين لتفعيله.

انقر فوق أيقونة النجمة الموجودة أعلى يمين الصفحة بجوار أيقونة القلم، ثم انقر فوق أيقونة النجمة التي ستظهر أمامك في الجانب الأيسر من النافذة الجديدة، لتستعرض المواقع المفضلة.

حدد الموقع الذي ترغب في إضافته إلى «شريط التفضيلات»، واسحبه من الأسفل إلى مجلد: «شريط التفضيلات» favourites bar في الأعلى، وستلاحظ ظهوره على الفور أعلى الشاشة تحت شريط العناوين.