Smart Clock.. منبّه ذكي يشغل المحطات الإذاعية

المصدر: برلين - د.ب.أ

أطلقت شركة «لينوفو» الصينية المنبّه الذكي Smart Clock الجديد، الذي يوفر جميع وظائف المنبّه التقليدي، إلى جانب الكثير من الوظائف المتطورة.

ويأتي المنبّه الذكي الجديد بنصف حجم المنبّه التقليدي، مع كسوة رمادية وشاشة لمسية صغيرة، ويتم التحكم فيه عن طريق المساعد الصوتي «غوغل أسيستانت» Assistant.

ومن خلال الأوامر الصوتية، يشغل المنبّه الذكي العديد من المحطات الإذاعية عن طريق خدمة راديو الويب TuneIn أو Spotify أو Youtube Music، أو تشغيل الكتب المسموعة عن طريق خدمة Play Books من «غوغل»، ولذلك لم يعد المستخدم يقتصر على برنامج الراديو المحلي عند الاستيقاظ بواسطة الموسيقى.

ويمكن التحكم في جميع التجهيزات المتصلة بالشبكة بدءاً من لمبات الإضاءة حتى كاميرات المراقبة، وتحديد إجراءات معينة لتجهيزات المنزل الذكي، مثل إطفاء جميع اللمبات عند مغادرة المنزل.

ومن خلال المساعد الصوتي Assistant، فإنه يمكن للمنبه الذكي الوصول إلى بيانات تقويم «غوغل»، وإظهار تقارير الطقس أو الإرشادات المرورية، بشرط أن يعهد المستخدم لـ«غوغل» بكل هذه البيانات. وعلى الرغم من أن شاشة المنبه الذكي تعمل بدقة 800*480 بيكسل، فإنه لا يمكن عرض مقاطع الفيديو عليها، حتى لا تتسبب في إزعاج المستخدم عند الخلود للنوم.

وأظهرت نتائج الاستخدام العملي، أن المنبه الذكي يقوم بالوظائف المصمم من أجلها؛ إذ يمكن ضبط وقت الاستيقاظ قبل النوم عن طريق الأوامر الصوتية، وفي الوقت المحدد تصدر إشارات المنبه، أو يصدح صوت الموسيقى، ولا يتضمن المنبه الذكي الجديد زر «الغفوة» الشهير، ولكن من خلال الاطلاع على دليل الاستعمال يمكن معرفة أنه يمكن الاستمتاع ببعض دقائق أخرى للنوم صباحاً عند الضغط على الجزء العلوي من المنبه الذكي.

أما بالنسبة للمستخدم الذي لا يرغب في وجود ميكروفون فائق الأداء في غرفة نومه، فيمكنه تعطيله عن طريق المفتاح. وللحفاظ على الخصوصية، فإن المنبه الذكي لا يشتمل على أية كاميرات.