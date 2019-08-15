المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تثبيت المجلدات في «ويندوز 10»

يمتلئ نظام تشغيل «ويندوز 10» بالعديد من الميزات، ومنها «مستكشف ويندوز» windows explorer الذي يضم ما يعرف بملمح الوصول السريعة للملفات والمجلدات quick access، إذ تظهر مجموعة من المجلدات والملفات في أعلى نافذة التطبيق عند فتحه، وتضم غالباً الملفات التي عمل عليها المستخدم.

إلا أن المستخدم يرغب أحياناً في ظهور مجلد معين داخل هذه القائمة للوصول إليه بشكل سريع، لكن التطبيق لا يتيح له ذلك، لأنه لا يعرض سوى المجلدات الفرعية، لذلك، يمكنك تثبيت أحد المجلدات من خلال التوجه إلى نهاية الجانب الأيسر من «شريط المهام» taskbar، ثم انقر فوق أيقونة «مستكشف ويندوز».

ابحث عن المجلد الذي ترغب في ظهوره ضمن قائمة الوصول السريع، وانقر فوقه لتحديده، ثم انتقل إلى أعلى النافذة وانقر فوق قائمة home.

توجه إلى القائمة الفرعية الخاصة بـ«الحافظة» clipboard، ثم انقر فوق زر: «تثبيت المجلد ضمن قائمة الوصول السريع» pin to quick access.

إبراز أجزاء النص في تطبيق Pages

يسمح تطبيق Pages الخاص بأجهزة «ماك» و«آي فون» و«آي باد» لمستخدميه بتسليط الضوء على جزء معين من النص، عبر إضافة لون مختلف فوقه، ليلفت نظر الآخرين إلى النص المرغوب. كما يسمح التطبيق بإضافة تعليق إلى هذا الجزء من النص، إن رغب المستخدم في ذلك. لذلك، إذا كنت من مستخدمي Pages عبر «ماك»، فإنه يمكنك تظليل وتسليط الضوء highlighting على أي جزء ترغبه من النص باتباع هذه الخطوات:

- افتح تطبيق Pages ثم توجه إلى المستند الذي ترغب في إجراء التغييرات عليه وافتحه.

- حدد النص الذي ترغب في إبرازه عبر النقر فوقه لمرتين متتاليتين.

- انتقل إلى قائمة الإدراج في أعلى الصفحة Insert وانقر فوقها، ثم مرر داخل القائمة المنسدلة التي ستظهر أمامك حتى تصل إلى خيار التظليل Highlight وانقر فوقه.

- سيظهر أمامك في أعلى الشاشة شريط أدوات المعاينة، لذا إذا رغبت في تمييز المزيد من أجزاء النص قم بتحديدها فقط، ثم انقر فوق خيار التظليل Highlight ضمن شريط الأدوات في الأعلى.