المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نصائح قبل تفعيل Steps Recorder

يسمح نظام تشغيل «ويندوز 10»، بالاستعانة بأداةSteps Recorder لتوثيق المشكلات التي قد يصادفها المستخدم أثناء استخدامه للكمبيوتر، بتسجيل كل ما يحدث على الشاشة. إليك بعض المعلومات التي تفيد في التعرف إلى ميزات هذه الأداة.

* للتعرف إلى بدء الأداة في تنفيذ مهمتها، راقب زر: «بدء التسجيل» Start Record، فإذا تحوّل إلى زر «إيقاف عملية التسجيل» Pause Record، وتحوّل شريط العنوان من «مسجل خطوات» Steps Recorder إلى «التسجيل يتم الآن» Recording Now، فتكون الأداة بدأت العمل.

* انقر فوق زر: «إضافة تعليق» Add Comment لإبراز القسم الذي تفضل توجيه النظر إليه في الشاشة، وأضف التعليقات يدوياً.

* سيتم إنشاء ملف مضغوط يحتوي على المعلومات التي تم تسجيلها، وحفظه على سطح المكتب.

* إذا كنت من مستخدمي نظم التشغيل السابقة على «ويندوز10»، فيمكنك استخدام الأداة المعروفة باسم Problem Steps Recorder أو PSR للقيام بمهام ملمح تسجيل الشاشة نفسه.

مسح المستندات باستخدام Notes

تطوّر تطبيق المذكرات Notes app الخاص بأجهزة «آي أو إس» وأجهزة «ماك» بشكل كبير على مدى سنوات. وأضافت إليه شركة «أبل» الأميركية الكثير من الملامح الجديدة وربطت بينه وبين تطبيقات وثيقة الصلة به. وتعتبر ميزة المسح الضوئي للمستندات التي بدأ العمل بها مع نظام تشغيل «آي أو إس 11»، من الميزات المفيدة، إضافة إلى إمكانية مزامنة كل عمليات المسح التي تتم عبر أجهزة «أبل» المختلفة وتشاركها. ويتم ذلك أولاً من خلال فتح إحدى الملاحظات أو اختيار ملاحظة جديدة.

انقر فوق أيقونة «الجمع» فوق لوحة المفاتيح في الهاتف، ثم انقر فوق خيار: «مسح المستندات» Scan Documents.

ضع المستند الذي ترغب في مسحه ضوئياً في مواجهة الكاميرا، ثم استخدم زر shutter أو أي من أزرار الصوت لالتقاط الصورة.

وفي حال كان الأمر يحتاج إلى بعض الضبط، فعليك هنا ضبط الزوايا عن طريق «السحب» ثم انقر فوق خيار: «حفظ المسح الضوئي» Keep Scan. وأخيراً، انقر فوق: «حفظ save».