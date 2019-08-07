المصدر: دبي - الإمارات اليوم

الحذف النهائي للملفات في «ويندوز 10»

يمتلئ نظام تشغيل «ويندوز 10» بعدد كبير من الميزات التي لا يعلم عنها المستخدمون شيئاً، ومنها ملمح الإلغاء أو الحذف النهائي للملفات بدلاً من حذفها بشكل مؤقت. لذلك، إذا كنت من مستخدمي نظام تشغيل «ويندوز 10»، فإنه يمكنك حذف بعض الملفات من الكمبيوتر بشكل نهائي، من خلال الانتقال إلى نهاية الجانب الأيمن من شريط المهام، وانقر فوق أيقونة البحث التي تبدو في شكل عدسة صغيرة.

أدخل إلى حقل البحث هذه العبارة:«cipher /‏‏w:driveletter:»،متبوعة باسم المجلد الذي ترغب في حذفه بشكل نهائي.

وإذا كنت ترغب مثلاً في حذف مجلد الصور الموجود على القسم D من القرص الصلب، فعليك هنا إدخال الأمر إلى حقل البحث بهذه الكيفية: cipher /‏‏w:D:pics.

وإذا رغبت في حذف القسم D بأكمله، فأدخل هذا الاختصار فقط: cipher /‏‏w:D، كما يمكنك استبدال اسم قسم القرص الصلب، واسم المجلد، لحذف المجلدات الأخرى بحسب مكانها.

التقاط صور الشاشة باستخدام «فايرفوكس»

تحظى لقطات الشاشة باهتمام كبير، كونها تساعد المستخدم على تسجيل بعض المشكلات التي قد يتعرض لها جهازه، أو توثيق بعض الأحداث المهمة كلحظات فوزه في ألعاب الـ«ويب». لذلك، سهل متصفح «فايرفوكس» هذا الأمر، حتى بات بإمكان المستخدم التقاط صور للشاشة وحفظها دون مغادرة المتصفح، ويتم ذلك من خلال فتح المتصفح والتوجه إلى صفحة الـ«ويب» التي تنوي التقاط صورة شاشة لها.

انقر فوق قسم: «إجراءات الصفحة» page actions في نهاية الجانب الأيسر من شريط العناوين، ثم انقر فوق خيار: «التقاط صورة للشاشة» take a screen shot داخل النافذة المنسدلة.

انقر واسحب الحدود الموجودة أمامك، لتحديد الجزء الذي ترغب في التقاطه من الشاشة، أو مرر لإبراز الجزء المختار، ثم انقر فوق زر: «حفظ الجزء المرئي» visible save أعلى يمين النافذة لالتقاط صورة للجزء الظاهر من النافذة، أو انقر فوق زر: save full page لالتقاط صورة للصفحة بأكملها.

وأخيراً، انقر فوق خيار: «تنزيل» download أو «نسخط» copy.