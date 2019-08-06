المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نصائح لتنزيل «الإضافات» غير الرسمية

تسمح المتصفحات الحديثة باستخدام الإضافات والملحقات التي تدعم عمل المتصفح في بعض المجالات، مثل ترجمة النصوص، إلا أن المستخدم قد يستعين بإضافات غير متاحة في المتجر الرسمي للمتصفح، وهنا قد يعرض أمنه للخطر. لذلك، قدم متصفح «فايرفوكس» مساعدة لمستخدميه لتأمين أنفسهم من هذه «الإضافات» باتباع مجموعة نصائح أهمها:

* اقرأ الأذون والصلاحيات التي تطلبها الامتدادات والإضافات المختلفة قبل إلحاقها بالمتصفح.

* تأكد من كون مطور «الإضافة» جهة موثوقة، ومن توافق مجال عمل «الإضافة» المقدمة مع مجال العمل الأساسي لموقع هذه الجهة على الويب.

* راقب أعداد مستخدمي هذه «الإضافة»، فقلة العدد لها دلالات سلبية. وراقب كذلك عدد النجوم التي حصلت عليها «الإضافة» في التقييمات، ومدى إيجابية المراجعات المكتوبة عنها.

* افحص مدى توافق الأذون المطلوبة مع مجال عمل «الإضافة»، وإذا ظهر أن مجال عملها لا يتطلب هذه الأذون، فكن حريصاً عند إلحاقها بالمتصفح.

إظهار المشتريات الخفية في «آي تيونز»

قد يضطر المرء إلى إخفاء بعض المشتريات التي يقوم بها عبر متجر «آي تيونز»، رغبة في الخصوصية، أو الاستمتاع بها أولاً قبل مشاركيه في الحسابات العائلية. إلا أنه وبمرور الوقت، قد يرغب في أن يشاركه الجميع الاستفادة من المنتج، ويقرر إعادة إظهار المنتج الذي سبق إخفاءه من قائمة مشتريات المتجر التي تضم الموسيقى والعروض التلفزيونية، والأفلام، والكتب الصوتية. ولذلك، يمكن إظهار بعض المنتجات التي تم إخفاؤها في السابق، من خلال تسجيل الدخول إلى الحساب على تطبيق «آي تيونز» أولاً. ثم انقر فوق قائمة: «الحساب» Account، ثم فوق خيار: «إظهار حسابي»View My Account.

توجه إلى قسم: «خدمات آي تيونز السحابية»iTunes in the Cloud ثم انقر فوق خيار: «الإدارة» Manage بجوار خيار: «المشتريات المخفية» Hidden Purchases.

انقر فوق زر: «إظهار» Unhide الخاص بالعنصر الذي ترغب في إظهاره، أو انقر فوق زر: «إظهار الكل»Unhide All إذا كنت ترغب في إظهار عدد كبير منها.