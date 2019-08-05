المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تفعيل الذاكرة المؤقتة في «فايرفوكس»

تلعب الإضافات والامتدادات دوراً مهماً في حياة مستخدمي المتصفحات، إذ إنها تزيد من الإمكانات التي يتمتع بها المتصفح. ويميل المستخدم إلى تثبيت الإضافات الخاصة بمجال اهتمامهم، إلا أنه يصادف بعض المشكلات عند تثبيت هذه الإضافات، ومن ذلك مثلاً ظهور رسالة تقول: «خطأ التحميل» Download Error -228 لمستخدمي متصفح «فايرفوكس». ويعود ظهور هذه الرسالة إلى إيقاف تشغيل الذاكرة المؤقتة. لذلك، إذا كنت من مستخدمي متصفح «فايرفوكس»، فإنه يمكنك إعادة تفعيل الذاكرة المؤقتة للمتصفح، من خلال النقر فوق أيقونة التنقل الرئيسة في المتصفح.

ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى تبويب: «خيارات» وانقر فوقه. ثم انقر فوق القسم الخاص بـ«الخصوصية والتأمين» Privacy & Security.

اجعل حجم الذاكرة المؤقتة في قسم محتوى الـ«ويب» Cached Web Content لا يقل عن (1) ميغابايت. ولاحظ أنه قد يعود ظهور رسالة الخطأ، إلى استخدام برامج الحماية، أو برامج منع التجسس.

تفعيل الملامح الخفية في «ويندوز 10»

إذا كنت من مستخدمي نظام تشغيل «ويندوز10»، فإنه يمكنك الاستعانة بهذه الإجراءات في تسهيل العمل على الكمبيوتر:

* انقر فوق مفتاحي: «Ctrl بلس Esc» لفتح قائمة «ابدأ» بدلاً من استخدام الـ«ماوس».

* يمكن إنشاء اختصار لفتح أي تطبيق باستخدام لوحة المفاتيح، عن طريق النقر فوق الأيقونة الخاصة بالتطبيق بزر الـ«ماوس» الأيمن، ثم النقر فوق خيار: «خصائص» properties، ثم تدوين الاختصار الذي ترغبه في الحقل الفارغ الموجود بجانب خيار: «مفتاح الاختصار» shortcut key.

* يمكن استخدام تطبيق «نوت باد» notepad كمفكرة لليوميات Diary، وإضافة بيانات الوقت تلقائياً عن طريق كتابة هذا المصطلح «LOG» في أعلى ملف Notepad، وبأحرف استهلالية. وبمجرد أن تفتح الملف في أي وقت لاحقاً، وتدخل أية بيانات جديدة، فإنه ستتم كتابة الوقت والتاريخ تلقائياً بجانب كل مدخل.

* يمكنك تحويل أي مجلد إلى سلة المهملات بمجرد تغيير اسم المجلد بهذا الاختصار: {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}.