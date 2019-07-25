«أبل» تطلق «آي أو إس 12.4»

المصدر: كوبرتينو - د.ب.أ

أطلقت شركة «أبل» الأميركية الإصدار رقم 12.4 من نظام التشغيل «آي أو إس»، للهاتف الذكي «آي فون» والكمبيوتر اللوحي «آي باد».

وأوضحت الشركة أن الإصدار رقم 12.4 الجديد يعمل على سد العديد من الثغرات الأمنية، مثل تلك الموجودة في خدمة Walkie-Talkie، التي تتاح مجدداً حالياً.

كما يشتمل الإصدار 12.4 على وظيفة جديدة هي iPhone migration، التي تتيح إمكانية نقل البيانات من «آي فون» القديم إلى «آي فون» الجديد بشكل مباشر لاسلكياً، ومن دون اللجوء إلى طرق وسيطة عبر خدمة التخزين السحابي «آي كلاود».

يشار إلى أن «آي أو إس» هو نظام تشغيل ظهر في بداية عام 2007، صنعته «أبل» لهاتفها «آي فون»، ثم أصبح النظام الافتراضي لجهاز «آي بود تتش» واللوحي «آي باد»، بنسخة معدلة فيها قياسات الواجهة للأخير.