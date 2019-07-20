المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

استعادة ملمح تحويل الصوت إلى نص

يستخدم بعض مستخدمي أجهزة «آي فون» أو «آي باد» ملمح تحويل الصوت إلى نص لإنشاء الرسائل وتدوين الملاحظات. غير أن هذا الملمح رغم أهميته، يتعرض أحياناً للتوقف عن العمل. والحقيقة أن ذلك يعود إلى مشكلات في الاتصال بالويب. وعندما ينقطع اتصال الجهاز بالإنترنت، يتحول لون أيقونة الميكروفون إلى «الرمادي»، وهنا عليك مراجعة اتصال جهازك بالإنترنت عن طريق فتح «الإعدادات»، ثم انتقل إلى: «الاتصال بشبكة بيانات الهاتف أو الشبكات اللاسلكية» Cellular/‏‏‏Wi-Fi.

انقل المؤشر من اليمين إلى اليسار لإيقافه عن العمل، ثم أعد تشغيل الهاتف. وشغل بعد ذلك الشبكة اللاسلكية أو شبكة بيانات الهاتف، وجرب العمل على أحد التطبيقات.

إذا لاحظت أن لون أيقونة الميكروفون لايزال رمادياً، أعد ضبط إعدادات الشبكة عن طريق فتح تطبيق الإعدادات ثم التوجه إلى «الإعدادات العامة»، ثم مرر للأسفل وانقر فوق: «إعادة الضبط»، ثم فوق: «إعادة ضبط إعدادات الشبكة»، وأدخل رمز المرور، وأكد رغبتك في إعادة الضبط.