المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تجاوز «باسوورد» في «ويندوز 10»

تتعدد الميزات الصغيرة التي يحفل بها نظام تشغيل «ويندوز 10» التي تهدف إلى تسهيل أداء بعض المهام التي تحتاج إلى خطوات طويلة، أو اتخاذ إجراءات سريعة بشأن بعض الأوامر. لذلك، إذا كنت من مستخدمي «ويندوز 10»، فإنه يمكنك تجاوز تسجيل كلمة السر عند دخولك إلى الكمبيوتر في كل مرة في حال كنت المستخدم الوحيد له، وذلك من خلال التوجه إلى «شريط المهام» taskbar في نهاية الشاشة، ثم انقر فوق أيقونة البحث في الجانب الأيسر منه.

أدخل إلى حقل البحث في نهاية النافذة التي ستظهر أمامك هذه الكلمة: netplwiz، ثم انقر فوق نتيجة البحث التي ستظهر في الأعلى. بموجب الخطوة السابقة، ستنتقل إلى نافذة: «حساب المستخدم» user account، وهنا انقر فوق القائمة الأولى الخاصة بالمستخدمين users.

أزل علامة التأشير من المربع الصغير المجاور لخيار: ضرورة إدخال المستخدمين كلمة السر واسم المستخدم للدخول إلى هذا الكمبيوترusers must enter a username and password to use this computer.