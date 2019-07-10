المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

اختيار «العربية» لغة افتراضية في «وورد»

عندما يستعين المستخدم بإصدار حديث من إصدارات برنامج «وورد» Word، قد يعاني من كون الإعدادات الخاصة بإدخال النص وبداية الأسطر مجهزة لتتناسب مع اللغة الإنجليزية كلغة افتراضية، حيث يضطر في كل مرة يعمل فيها على البرنامج إلى إعادة ضبط الإعدادات والخطوط بما يتوافق مع اللغة العربية. لذا فالحل في هذه الحالة، ضبط إعدادات البرنامج لتصبح اللغة العربية هي اللغة الافتراضية له، وذلك باتباع ما يلي: افتح البرنامج وتوجه إلى قائمة ملف ضمن شريط القوائم وانقر فوقها، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة التي ستظهر حتى تصل إلى تبويب «الخيارات» Options وانقر فوقه، ومن ثم مرر داخل اللوح الأيسر من النافذة الجديدة التي ظهرت حتى تصل إلى قائمة «اللغة» Languages وانقر فوقها، وبعدها توجه إلى الجانب الأيمن من الصفحة ثم إلى القسم الأول الخاص بـ«اختيار لغة التحرير» choose editing language، عندها انقر فوق اللغة العربية ثم فوق خيار «اختيار اللغة العربية لغة افتراضية» set as default languages، ثم انقر زر الموافقة.

إيقاف البرامج عند إقلاع «ويندوز 10»

يعاني بعض مستخدمي نظام التشغيل «ويندوز 10» بطء عملية إقلاع النظام، لاسيما بعد عمليات التحديث. وتتعدد الحلول التي ينصح بها الخبراء لحل هذه المشكلة، منها إيقاف بعض البرامج التي تبدأ العمل مع تشغيل النظام رغم عدم احتياج المستخدم إليها. فإذا كنت من مستخدمي «ويندوز 10»، فإنه يمكنك إيقاف تشغيل البرامج التي لا تحتاج إليها مع بدء التشغيل باتباع الآتي:

انقر أزرار (control وalt وdelete) معاً لتصل إلى ملمح مدير المهام، ثم مرر داخل القائمة التي ظهرت، وانقر القائمة الأخيرة منها الخاصة بمدير المهام، لتظهر نافذة جديدة، مرر داخل شريط القوائم في أعلاها حتى تصل إلى قائمة «بدء التشغيل» وانقر فوقها، عندها ستلاحظ ظهور البرامج التي يتم تشغيلها عند بدء التشغيل، ابحث بينها عما لا ترغب في تشغيله وانقر فوقه بزر الفأرة الأيمن، ثم انقر داخل النافذة التالية فوق خيار «عدم التفعيل» وبعدها انتقل إلى قائمة «الخدمات»، وانقر خيار «فتح الخدمات»، ومن ثم اختر الخدمات التي ترغب في إيقاف تفعيلها.