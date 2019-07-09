«فايرفوكس Preview» جديد لأجهزة «أندرويد»

المصدر: ماونتن فيو - د.ب.أ

أطلقت شركة «موزيلا»، متفصح «فايرفوكس Preview» الجديد للأجهزة الجوالة المزودة بنظام تشغيل «غوغل أندرويد».

وأفادت الشركة الأميركية، بأن الإصدار الجديد (1.0) يحمل اسم المشروع Fenix، مشيرة إلى أنه تم تطوير المتصفح الجوال من البداية اعتماداً على مكونات «أندرويد».

وأكدت أن المتصفح الجديد لن يحل محل المتصفح السابق، لافتة إلى أنه بعد ذلك سيتم تحويل متصفح «فايرفوكس» لأجهزة «أندرويد» إلى وضع ESR، وسيتم تزويده بإصلاحات الأخطاء وتحديثات الأمان فقط. وأضافت الشركة أن هناك سبباً آخر لعدم الاستغناء عن متصفح «فايرفوكس» السابق، هو أنه لم يتم دمج جميع الوظائف المخطط لها في المتصفح الجديد. وأشارت إلى أنه بعد تثبيت المتصفح الجديد سيتوافر أمام المستخدم إمكانية تسجيل الدخول بواسطة حساب «فايرفوكس» من أجل إجراء عملية المزامنة بين إصدارات المتصفح المختلفة.