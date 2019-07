المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تحديد مجلدات «ابدأ» في «ويندوز 10»

يعتمد مستخدمون على قائمة «ابدأ» start في الوصول إلى ما يرغبونه من ملامح وإعدادات وتطبيقات في نظام التشغيل «ويندوز». وتزيد أهمية هذه القائمة في نظام التشغيل «ويندوز 10» لما تضمه من مزايا عدة. غير أن بعض المستخدمين يفضلون أن يروا هذه القائمة بشكلها البسيط في نظم التشغيل السابقة. لذا ترك نظام التشغيل «ويندوز 10» للمستخدم الحرية في تنظيم هذه القائمة بشكل يجعلها أقل تكدساً بالمجلدات، وفقاً لهذه الخطوات:

• انقر فوق start، ثم انقر فوق settings.

• مرر داخل النافذة الجديدة ثم انقر فوق personalization.

• مرر مجدداً داخل الجانب الأيسر من النافذة التالية حتى تصل إلى start وانقر فوقه.

• انتقل إلى الجانب الأيمن من النافذة ومرر حتى تصل إلى choose which folders appear on start.

• حرك جميع الأزرار الموجودة تحت المجلدات المختلفة، كمجلد الصور والتنزيلات والمستندات والموسيقى من اليمين إلى اليسار لإخفائها، أو أبقِ ما ترغبه منها في وضع التشغيل.