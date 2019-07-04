«كورسير» تطلق سماعة رأس جديدة لعشاق الألعاب

المصدر: فريمونت - د.ب.أ

أعلنت شركة «كورسير» Corsair الأميركية، أمس، عن إطلاق سماعة الرأس HS35 الجديدة، التي تخاطب عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة أن سماعتها الجديدة، التي تتوافر بأربعة ألوان مقابل 40 دولاراً (147 درهماً)، تعتمد على مشغل 50 مم لضمان جودة تشغيل الموسيقى، وتعمل بترددات تمتد ما بين 20 و20000 هرتز.

وأضافت «كورسير» أن السماعة الجديدة تمتاز بوزنها الخفيف وإمكانية ضبطها، علاوة على أنها مزودة بوسادة من «الميموري فوم» لراحة الاستخدام، مع إمكانية خلع «الميكروفون» بالكامل، ما يتيح استعماله على الهاتف الذكي مثلاً.

وأشارت إلى أنه يمكن للمستخدم ضبط شدة الصوت أو كتم الصوت تماماً من سماعة الأذن مباشرة.

وأكدت «كورسير» على خفض الضوضاء المحيطة من خلال «الميكروفون»، حتى يفهم اللاعبون الآخرون أوامر المستخدم بصورة جيدة.