المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

استعادة زر التصفح الشخصي

أحياناً لا يجد بعض مستخدمي متصفح «سفاري» «زر التصفح الشخصي» Private button، ولا يعرفون سبب المشكلة. والحقيقة أن هذا قد يعود إلى تغييرات يجريها المستخدم، منها التغيير في إعدادات ملمح وقت الشاشة الخاص بتقييد بعض أنواع المحتوى، فإذا عانيت من هذه المشكلة، فاتبع الآتي لحلها: افتح تطبيق الإعدادات ومرر داخل النافذة التي ظهرت حتى تصل إلى تبويب «وقت الشاشة» Screen Time وانقر فوقه، ثم مرر للأسفل وانقر خيار «قيود الخصوصية والمحتوى»Content and Privacy Restrictions، ومن ثم انقر خيار «قيود المحتوى» Content Restrictions، وبعدها مرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى خيار «محتوى الويب» Web Content، ثم انظر إلى الإذن الموجود أمامه، فإذا كان هو الحد من المواقع الخاصة بالكبار أو المواقع المسموح بها فقط فهنا تكمن المشكلة، لذا عليك تغيير الخيار إلى «الوصول غير المقيد» Unrestricted Access وبذلك تستعيد زر التصفح.

إيقاف ملمح «مساعد واي فاي»

لا يفضل المستخدمون انقطاع مشاهدتهم لمقاطع الفيديو بسبب الضعف الذي تتعرض له شبكة «واي فاي» بين الحين والآخر، لذا أضافت الشركات المنتجة لنظم التشغيل ملمح «مساعد الشبكات اللاسلكية» Wi-Fi Assist الذي يقوم بالتحويل من شبكة «واي فاي» إلى شبكة بيانات الهاتف ليستكمل المستخدم عملية المشاهدة بلا انقطاع، لكن هذا الملمح يستنزف باقة بيانات الهاتف دون أن يشعر المستخدم.

فإذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل «آي أو إس 12»، فاتبع ما يلي لإيقاف ملمح مساعد «واي فاي»: افتح تطبيق «الإعدادات» settings في الهاتف، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي، ثم مرر داخل النافذة التي ستظهر حتى تصل إلى قسم «البيانات الخليوية» Cellular/‏‏‏‏Mobile Data وانقر فوقه، لتظهر نافذة جديدة تضم التطبيقات التي تستخدم خدمة البيانات، وهنا مرر داخلها حتى تصل إلى خيار «مساعد واي فاي» Wi-Fi Assis، ومن ثم حرك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليمين إلى اليسار لإيقافه.