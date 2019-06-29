«مورو» تتعاون مع «رينبروك» لإطلاق برنامج لحلول تخطيط موارد الشركات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت شركة «رينبروك»، المتخصصة في مجال استشارات تكنولوجيا المعلومات، مذكرة تفاهم مع مركز البيانات والحلول المتكاملة «مورو» التابع لحكومة دبي، الذي يركّز على تلبية احتياجات العملاء والمشروعات الحكومية، لدعم مسيرة التحوّل الرقمي والمنافسة التجارية في منطقة الشرق الأوسط.

وتتضمن هذه الشراكة إطلاق برنامج جديد لحلول تخطيط موارد الشركات، اعتماداً على السحابة بالتعاون مع «إبيكور» المزوّد المتخصص بالبرمجيات، بهدف مساعدة الشركات على تبني تكنولوجيات جديدة، وتبسيط أنظمتها وإجراءاتها بأقل رأس مال ممكن سعياً لتحقيق الابتكار والتوسع وتخفيض الأوقات اللازمة للنشر والتطبيق، بما يضمن تحقيق عائدات أفضل على الاستثمار، وتخفيضاً لتكاليف البنية التحتية والكلفة التشغيلية، مع ضمان مستوى عالمي من الأمن.

ووقّع مذكرة التفاهم رئيس مجلس إدارة «رينبروك الشرق الأوسط»، محمد النومان، والرئيس التنفيذي لمركز «مورو»، محمد صابونجي، خلال القمة السنوية لعملاء «إبيكور» في الشرق الأوسط، التي تركز على قدرات الأنظمة السحابية في تمكين الشركات من إعادة تأهيل إمكاناتها في خضم الثورة الصناعية الرابعة.

وقال محمد النومان: «تحتاج الشركات الآن إلى بذل مزيد من الجهد للبقاء على تواصل واطلاع بتطورات الرقمنة، ودعم تحول عملياتها في هذا المجال، فنحن نشارك فعلياً في حدوث هذا التحول، ولم تعد الحالة مجرد توقعات مستقبلية. كما أننا متحمسون لإطلاق عروض برنامج تخطيط موارد الشركات المعتمد على السحابة بالتعاون مع (إبيكور)».

وقال نائب رئيس مجلس إدارة «مورو»، مروان بن حيدر: «يسعدنا التوقيع على شراكتنا مع (رينبروك الشرق الأوسط) ويشرفنا أن يتم اختيارنا كشريك للتكنولوجيا السحابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسنقدم معاً برامج Epicor ERP كحلول خدمة SaaS لمساعدة عملائنا على تطوير أعمالهم خلال رحلتهم في عالم التحوّل الرقمي».