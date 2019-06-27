المصدر: الامارات اليوم

معرفة حالة «آي فون» عند الشراء

أتاحت شركة «أبل» لمستخدمي هواتف «آي فون» التعرف إلى حالة الجهاز عند شرائه، وذلك من خلال الجهاز نفسه، باتباع الخطوات الآتية: انقر تطبيق «الإعدادات» الذي تبدو الأيقونة الخاصة به على شكل ترس رمادي، ثم انتقل إلى تبويب «الإعدادات العامة» General وانقر خيار «حول الجهاز» About، ومن ثم مرر للأسفل داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى خيار «رقم الموديل» Model Number، وعندها ستلاحظ مجموعة من الحروف والأرقام، انظر إلى الحرف الأول جهة اليسار، فإذا كان الحرف الأول حرف (M)، فهذا يعني أن الجهاز الذي تنوي شراءه جديد تماماً، ولو كان الحرف (F)، فهذا يعني أن الجهاز تم استخدامه من قبل، لكنه خضع لعملية تجديد معتمدة من «أبل» ليبدو كالجديد.

أما إذا كان الحرف (N) فهذا يعني أن مالك الجهاز حصل عليه بديلاً لجهاز اشتراه من «أبل»، وفي حال كان الحرف (P) فهذا يعني أن الجهاز تم طلبه من «أبل» عبر الـ«ويب»، وتم إضفاء الطابع الشخصي عليه من خلال خيار النقش بالليزر الذي تقدمه «أبل».

إضافة «تسجيل الشاشة» إلى مركز التحكم

يحتاج مستخدمو الهواتف أحياناً إلى تسجيل ما يحدث على شاشة الجهاز، ومن ذلك مثلاً أثناء ممارستهم لعبة معينة لإثبات جدارتهم فيها. غير أن الكثيرين لا يعرفون أن بإمكانهم القيام بهذا الأمر بسهولة، ويعتقدون أن الممكن فقط هو أخذ لقطة لشاشة الجهاز وليس تسجيل ما يحدث عبر شاشة الجهاز كفيديو. والخطوة الأولى في ذلك تأتي من خلال إضافة ملمح «تسجيل الشاشة» Screen Recording إلى مركز التحكم في الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس». فإذا رغبت في إضافة هذا الملمح إلى مركز التحكم، اتبع الخطوات التالية: افتح تطبيق «الإعدادات» Settings الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي، ثم مرر داخل النافذة التي ظهرت حتى تصل إلى تبويب «مركز التحكم» Control Center وانقر فوقه، ومن ثم انقر خيار «تخصيص أدوات التحكم» Customize Controls في نهاية النافذة الجديدة، وبعدها ابحث عن قسم «المزيد من أدوات التحكم»More Controls ثم انقر فوق علامة الجمع الموجودة بجوار خيار«تسجيل الشاشة».